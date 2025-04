Samsung Galaxy S21 z aktualizacją One UI 7. Android 15 to już koniec

One UI 7 i Android 15 trafiają na kolejne smartfony. Tym razem jest to seria Samsung Galaxy S21. W tym przypadku uaktualnienie jest już ostatnim tego typu. Na razie aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafia na modele Samsung Galaxy S21 na jednym rynku. Kiedy oprogramowanie pojawi się w Polsce?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Proces rozpoczął się od serii S24. Potem oprogramowanie trafiło także na modele S23 i S22. Teraz przyszedł czas na smartfony Samsung Galaxy S21, co też jest pewnym zaskoczeniem, bo te urządzenia miały dostać nakładkę w późniejszym terminie.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S21

Koreańczycy udostępnili uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S21 na jednym rynku. Proces rozpoczął się tam, gdzie zazwyczaj, czyli od telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. To użytkownicy w tym kraju mogą instalować nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności.

Android 15 wprowadzany jest do smartfonów Samsung Galaxy S21 z aktualizacją firmware, której oznaczenie kończy się ciągiem znaków HYD9. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA dla tych telefonów waży 3,5 GB i zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z kwietnia.

źródło: X/Tarun Vats

Aktualizacja One UI 7 trafia na te telefony szybciej niż sądzono. Udostępniony wcześniej harmonogram zakładał, że nastąpi to dopiero od przyszłego miesiąca. Tymczasem udało się to zrobić przed końcem kwietnia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na dostępność w Europie i Polsce poczekamy dłużej. Pewnie do przyszłego tygodnia, a więc uaktualnienie w tym przypadku będzie dystrybuowane od maja.

Samsung Galaxy S21 nie jest jedynym smartfonem, który dostaje nową aktualizację. Trafia ona także na składaki Z Fold 3 oraz Z Flip 3. W tym przypadku również dotyczy to telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. W Europie trzeba będzie poczekać chwilę dłużej.

Samsung Galaxy S21 bez Androida 16 z One UI 8

Warto dodać, że w przypadku smartfonów Samsung Galaxy S21 to już ostatnia także duża aktualizacja oprogramowania. Producent zakończy na niej podstawowe wsparcie dla tych telefonów. Co to oznacza?

Właściciele flagowców koreańskiej marki z 2021 r. nie dostaną już aktualizacji do systemu Android 16 z nakładką One UI 8, nad którą trwają już intensywne prace. To oznacza, że firma zaoferuje dla tych telefonów tylko wydłużone wsparcie w postaci uaktualnień związanych z zabezpieczeniami.

Aktualizacja One UI 7 z Androidem 15 trafia sukcesywnie na kolejne telefony, ale lista oczekujących urządzeń jest bardzo długa. Obejmuje ona liczne modele ze średniej półki cenowej sprzed kilku ostatnich lat, które powinny otrzymywać software do maja.

źródło