Thomson Cast 150. Duchowy spadkobierca Google Chromecast

Thomson Cast 150 to niewielka przystawka do telewizora. Urządzenie do złudzenia przypomina Google Chromecast, który już wycofano ze sprzedaży. Cena Thomson Cast 150 nie jest na razie znana, ale pewnie będzie zbliżona do kwoty, którą trzeba było zapłacić za Chromecast z Google TV. Co oferuje ten sprzęt?

Thomson Cast 150 to małe urządzenie, które można określić duchowym spadkobiercą Google Chromecast. Ten drugi sprzęt zniknął z rynku, gdyż gigant z Mountain View postanowił go zastąpić nowym Streamerem 4K. Tymczasem będzie można nabyć gadżet, który bardzo przypomina popularną przystawkę do telewizorów sprzed lat.

Thomson Cast 150 to przystawka do telewizora jak Google Chromecast

Patrząc się na materiały prasowe gadżetu Thomson Cast 150 ma się wrażenie, że już gdzieś się to widziało. Nie ukrywajmy, ale urządzenie rzeczywiście wygląda jak Chromecast, który jakiś czas temu był jeszcze w ofercie Google. Mała przystawka do telewizorów ma podobną postać.

Thomson Cast 150 to mała przystawka, którą podłącza się do telewizora za pomocą złącza HDMI. Urządzenie oferuje wsparcie dla obrazu w jakości 4K UHD, a więc można stwierdzić, że rzeczywiście jest spadkobiercą wycofanego Chromecasta z Google TV. Niewielki sprzęt zapewnia również obsługę popularnych formatów. Są to Dolby Atmos oraz Dolby Vision.

Urządzenie ma procesor wyposażony w cztery rdzenie Cortex A35. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G31. SoC jest wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa, ale do obsługi streamingu w jakości 4K czy popularnych aplikacji nie trzeba nic więcej.

Przystawka Thomson Cast 150 dostarczana jest z pilotem zdalnego sterowania, który bazuje na wytycznych Google. Ma on przycisk Live TV, który jest też w sprzęcie Walmart Onn 4K Pro. Ponadto nie brakuje skrótów do platform Netflix, YouTube, Disney+ oraz Amazon Prime Video.

Cena Thomson Cast 150 powinna być zbliżona do Chromecast z Google TV

Thomson na razie nie ujawnił ceny Cast 150, ale domyślamy się, że będzie ona zbliżona do kwoty, którą trzeba było wydać na Chromecasta z Google TV. Ten drugi gadżet debiutował w cenie 49,99 dolarów i za takie pieniądze z pewnością oferował więcej niż inne podobne urządzenia.

Google postanowiło jakiś czas temu wycofać z oferty tańsze przystawki. Obecnie oferuje klientom jedynie droższego Streamera 4K, który co prawda ma więcej funkcji i możliwości, ale też kosztuje więcej. Producent zdecydował się jednak na taki ruch i nic nie można na to poradzić.

Dlatego Thomson Cast 150 może być obecnie ciekawą alternatywą dla droższego Streamera. Gadżet za niewielkie pieniądze pozwoli zmienić starszy telewizor w funkcjonalny Smart TV.

