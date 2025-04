Sony Xperia 10 VII. Specyfikacja smartfona w sieci przed premierą

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale 2025 r. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon Sony Xperia 10 VII ma otrzymać mocniejszy procesor oraz pewne udoskonalenia obejmujące ekran.

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się wraz z flagowcem 1 VII. W ostatnim czasie doszło do licznych przecieków związanych z drugim urządzeniem, w tym jego ceną. Teraz przyszedł czas na tańszy telefon. Na kilka tygodni przed oficjalnym debiutem, którego spodziewamy się w maju 2025 r., do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu.

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 10 VII

Smartfon Sony Xperia 10 VII wprowadzi zmiany oraz udoskonalenia względem poprzednika, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna. Zacznijmy od ekranu telefonu. Urządzenie otrzyma 6,1-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz proporcjach 21:9. Wiemy również, że odświeżanie ma zostać w końcu zwiększone do 120 Hz.

Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 6 Gen 4. To czip Qualcomma dla średniaków, który składa się z rdzeni CPU Kryo pracujących z częstotliwością do 2,3 GHz. Natomiast GPU to Adreno oferujący do 29 proc. lepszą wydajność dla obliczeń graficznych względem poprzednika. Układ może też pochwalić się o 12 proc. lepszym współczynnikiem dla energooszczędności i wspiera Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4.

Procesor z Sony Xperia 10 VII ma być wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM i wiemy, że są to kości LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się maksymalnie 256 GB miejsca. Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Nie liczmy jednak na to, że będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie.

Sony Xperia 10 VII ma też podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem, co będzie zmianą z 48-megapikselowego czujnika z poprzedniej generacji smartfona. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Kompletne dane techniczne nie są jeszcze znane.

Cena Sony Xperia 10 VII i kiedy premiera

Ceny modelu Sony Xperia 10 VII na razie nie przedostały się do sieci, ale można spodziewać się kwot zbliżonych do zeszłorocznego średniaka. To oznacza, że w Polsce początkowo trzeba będzie wyłożyć około 1900 złotych. Pewnie jednak ceny szybko spadną.

Dokładna data premiery nowych telefonów japońskiej marki nie jest znana. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w maju 2025 r., a więc w ciągu najbliższych tygodni. Do tego czasu telefon zapewne będzie obiektem jeszcze wielu przecieków. Możliwe, że zobaczymy także jego oficjalne rendery, które ujawnią wygląd urządzenia.

źródło: sumahodigest