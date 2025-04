One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S22. Kiedy aktualizacja w Polsce?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która trafia w końcu na smartfony Samsung Galaxy S22. Producent rozpoczął wysyłkę uaktualnienia. Uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 jest dystrybuowane na modele Samsung Galaxy S22 na wybranych rynkach. Kiedy nowa aktualizacja pojawi się w Polsce?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, której wysyłka rozpoczęła się w kwietniu. Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S22 musieli poczekać na to uaktualnienie dłużej, bo do teraz. Oprogramowanie zaczęło trafiać na telefony sprzed ponad trzech lat. Na jakich rynkach pojawia się software?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S22

Seria Samsung Galaxy S22 nie brała udziału w publicznym programie pilotażowym. Inaczej było w przypadku modeli S23, które dołączyły do beta testów w marcu. Natomiast sfinalizowana aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 zaczęła trafiać na nie w zeszłym tygodniu. Teraz przyszedł czas na telefony z 2022 r.

Długo wyczekiwana aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S22 jest już dostępna. Dostaje ją też model S23 FE. Android 15 wraz z One UI 7 trafia na te telefony wraz z uaktualnieniem, które zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z kwietnia. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży około 4,4 GB.

Kwietniowa aktualizacja oprogramowanie zawiera kilkadziesiąt patchy bezpieczeństwa dla Androida. Ponadto Samsung wprowadził rozwiązania 21 specyficznych błędów dla jego autorskiej nakładki. Niestety nowa aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na wszystkich rynkach. Proces rozpoczął się tam, gdzie zazwyczaj.

Kiedy One UI 7 dla Samsung Galaxy S22 w Polsce

Dystrybucja oprogramowania do Androida 15 z nakładką One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S22 rozpoczęła się od urządzeń z koreańskiej dystrybucji. Tak było również w przypadku wcześniejszych modeli. Kiedy aktualizacja zostanie udostępniona w Polsce?

W przypadku serii S24, od której rozpoczął się cały proces, potrwało to kilka dni. Uaktualnienie w poniedziałek 7 kwietnia trafiło na sprzęty z koreańskiej dystrybucji. Natomiast w Polsce zaczęto je dystrybuować od czwartku, choć nie obyło się bez problemów i oprogramowanie musiało zostać wycofane.

Warto dodać, że Samsung zaczął aktualizować do Androida 15 z nakładką One UI 7 także inne smartfony. Są to składaki Z Fold 4 i Z Flip 4. Natomiast seria S23 i Z Fold 5 oraz Z Flip 5 dostają software na terenie Europy. Oczywiście lista smartfonów w kolejce po nową aktualizację jest dłuższa i zawiera kilkadziesiąt urządzeń. W tym liczne tańsze telefony. W przypadku Galaxy S22 różnica w dostępności (pomiędzy Koreą Południową a Europą) powinna być podobna i wyniesie około tygodnia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile