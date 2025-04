One UI 7. Jakie smartfony Samsung już z aktualizacją Android 15?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja dla telefonów marki Samsung, która miała ciężki start. Obecnie sytuacja wygląda już lepiej. Jakie smartfony otrzymały dotychczas uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7? Lista obejmuje kilkanaście urządzeń, a w kolejce po aktualizację są kolejne sprzęty.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, której dystrybucja rozpoczęła się na początku kwietnia. W pierwszej kolejności dostały ją modele Samsung Galaxy S24. Jednak nie obyło się bez problemów i uaktualnienie wstrzymano. Potem je wznowiono. Jakie smartfony otrzymały do tej pory nowe oprogramowanie Koreańczyków?

Te smartfony Samsung już z aktualizacją Android 15 i One UI 7

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Powyższa lista smartfonów obejmuje telefony, które dostały Androida 15 z nakładką One UI 7 na co najmniej jednym rynku. Firma zazwyczaj rozpoczyna udostępnianie aktualizacji od urządzeń z koreańskiej dystrybucji. Później uaktualnienie trafia na kolejne rynki. Co nie zmienia faktu, że z pewnością jeszcze nie dotarła na wymienione sprzęty u wszystkich użytkowników. Może trochę potrwać.

Jakie smartfony Samsung czekają na Androida 15 z One UI 7

Oczywiście lista telefonów w kolejce po uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7 jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona kilkadziesiąt modeli smartfonów i tabletów. Jeszcze w tym miesiącu oprogramowanie powinno zacząć trafiać na następujące urządzenia marki Samsung.

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

W maju i czerwcu przyjdzie czas na kolejne urządzenia, ale w tym przypadku terminy dostępności są mniej sprecyzowane. W każdym razie aktualizacja trafi z czasem na telefony i tablety z poniższej listy.

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5

Galaxy M14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Lista smartfonów oczekujących na Androida 15 jest więc naprawdę długa. Koreańczycy powinni wkrótce udostępnić aktualizację do One UI 7 na wybrane średniaki i spodziewamy się, że w pierwszej kolejności trafi ona na model A55, który na wybranych rynkach został dopuszczony do programu beta testów. Tymczasem już trwają prace nad nakładką z numerkiem 8.

