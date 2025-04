OxygenOS 16 i Android 16. Lista smartfonów OnePlus z aktualizacją

OxygenOS 16 oparty na systemie Android 16 to duża aktualizacja dla telefonów marki OnePlus. Które modele dostaną uaktualnienie? W sieci pojawiła się lista smartfonów, która mają dostać Androida 16 z nakładką OxygenOS 16. Wykaz obejmuje również wybrane tablety, które w ofercie ma OnePlus. Rzućmy sobie na to okiem.

OxygenOS 16 z systemem Android 16 to kolejna duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki OnePlus. Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnego harmonogramu uaktualnienia. Jest jednak lista, która powstała na podstawie dotychczasowych deklaracji firmy. Zobaczmy, które urządzenia załapią się na nadchodzące uaktualnienie.

Lista smartfonów OnePlus z aktualizacją Android 16 i OxygenOS 16

OnePlus w przypadku flagowych modeli kilka lat temu zadeklarował, że zostają one objęte czteroletnim okresem wsparcia w postaci dużych aktualizacji platformy Google. Natomiast poprawki bezpieczeństwa mają być dystrybuowane przez pięć lat. Na podstawie tych informacji powstała poniższa lista smartfonów z aktualizacją do Androida 16 z nakładką OxygenOS 16.

Flagowe telefony

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

Seria Nord

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

Składane smartfony i tablety

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

W przypadku modeli z serii R producent wcześniej deklarował trzy duże aktualizacje systemu, ale wraz z modelem 13R okres ten wydłużono do czterech lat. Podobnie jest w przypadku telefonu Nord 4, gdzie dla wcześniejszych obiecano trzy lata. Natomiast w przypadku urządzeń z linii CE są to dwa lata. Oczywiście aktualizacja OxygenOS 16 zostanie udostępniona na wszystkie przyszłe urządzenia, które zadebiutują jeszcze z Androidem 15. Przykładem może tu być nadchodzący Nord CE 5, który to jeszcze nie trafił na rynek.

Android 16 z OxygenOS 16 w wersji beta dla OnePlus 13

Smartfon OnePlus 13 to ostatni flagowiec marki i jest to na razie jedyne urządzenie firmy, które zostało dopuszczone do oficjalnych beta testów Androida 16 z nakładką OxygenOS 16. Choć warto dodać, że w informacjach o oprogramowaniu nadal widnieje wzmianka o poprzedniej edycji software.

Program pilotażowy nowego systemu Google dla smartfona OnePlus 13 został ogłoszony wcześniej w tym miesiącu. Udostępnioną wersją oprogramowania był Android 16 beta 2. Producent dodał jednak, że nie jest to aktualizacja, którą powinien instalować dowolny użytkownik telefonu, a jedynie ci bardziej zaawansowani oraz deweloperzy. Software nie jest pozbawiony błędów i ponadto przekazano, że istnieje ryzyko „uceglenia” urządzenia.

Na razie nie wiadomo, kiedy OnePlus planuje ruszyć z aktualizacją do nowego systemu. Pewnie nastąpi to wczesnym latem.

