Sony Xperia I VII na zdjęciach. Tak wygląda nowy smartfon

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, którego premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w maju 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia prezentujące rzeczywisty wygląd telefonu na żywo. Zostały one dostrzeżone na stronie jednego z azjatyckich urzędów.

Zdjęcia Sony Xperia 1 VII ujawniają wygląd smartfona

Smartfon Sony Xperia 1 VII nie wprowadzi rewolucji w designie, który kilka lat temu obrał producent. Zdjęcia telefonu znaleziono na stronie tajwańskiego urzędu NCC. Fotografie pokazują nam urządzenie bliźniaczo podobne do poprzednika z zeszłego roku.

Zdjęcia Sony Xperia 1 VII nie pokazują nam przodu, gdzie jednak spodziewamy się dotychczasowego ekranu OLED-owego bez wcięć. Kamera do selfie i inne elementy znajdą się nad wyświetlaczem. Można też dostrzec klasyczne złącze słuchawkowe, co w telefonach z półki premium jest dziś prawdziwą rzadkością.











Z tyłu obudowy widzimy aparat fotograficzny, który bardzo przypomina kamerę poprzednika. Trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy, znajdują się na wyspie w kształcie podłużnej pastylki. Można też dostrzec logo firmy ZEISS, podwójną diodę doświetlającą LED czy mikrofon. Smartfon ma być dostępny w trzech kolorach obudowy i jednym z nich jest odcień purpurowy. Design pokrywa się z tym, co mogliśmy wcześniej zobaczyć na renderach CAD udostępnionych przez Onleaks.

Cena Sony Xperia 1 VII i specyfikacja techniczna

Cena modelu Sony Xperia 1 VII nie będzie niska. Smartfon ma pod tym względem również przypominać poprzednika, a więc spodziewajmy się kwoty około 1399 dolarów. Tanio nie będzie. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale pewne szczegóły przedostały się do sieci.

Nowy smartfon otrzyma ekran OLED-owy o przekątnej około 6,5 cala oraz proporcjach 21:9. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Układ będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone co najmniej 256 GB miejsca.

Potrójny aparat fotograficzny Sony Xperia 1 VII ma dostać trzy sensory Exmor T, ale o tej samej rozdzielczości co w poprzedniku. Główny to 52-megapikselowy (efektywnie 48 MP) czujnik. Pozostałe dwa będą 12-meegapikselowe. Energię powinna dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15.

źródło: sumahodigest