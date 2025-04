OnePlus 13T. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

OnePlus 13T to nowy smartfon, którego premiera odbyła się na pierwszym rynku. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna i obejmuje m.in. Snapdragona 8 Elite. Natomiast ceny OnePlus 13T są całkiem atrakcyjne. Zobaczmy sobie, co oferuje nowy telefon producenta oraz kiedy powinniśmy spodziewać się go w Polsce.