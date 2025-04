Samsung Galaxy M36 5G w drodze. Smartfon będzie podobny do A36

Samsung Galaxy M36 5G to nowy smartfon marki, którego premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Samsung Galaxy M36 5G pod wieloma względami powinien przypominać model A36. Oczywiście pewne różnice między dwoma urządzeniami będą występować.

Samsung Galaxy M36 5G to nowy smartfon Koreańczyków, który wkrótce dołączy do modelu M56. Spodziewamy się, że jego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. i pewnie będzie miał sporo cech wspólnych z telefonem A36, który debiutował w marcu. Co wiemy o tym urządzeniu? Jaka będzie jego specyfikacja techniczna?

Częściowa specyfikacja smartfona Samsung Galaxy M36 5G

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy M36 5G nie jest jeszcze znana, ale rąbka tajemnicy uchyla nam baza benchmarku Geekbench. Nowy smartfon został dostrzeżony w popularnym teście pod nazwą kodową SM-M366B. W ten sposób poznajemy pewne szczegóły związane z wyposażeniem.

Baza testu Geekbench ujawnia nam, że Samsung Galaxy M36 5G ma procesor Exynos 1380. To autorski czip Koreańczyków, który debiutował w modelu A54. To 8-rdzeniowy SoC wykonany w 5-nm litografii, którego szybsze rdzenie CPU Cortex-A78 pracują z częstotliwością 2,4 GHz. Pozostałe to Cortex-A55 taktowane zegarem 2,0 GHz. Natomiast w roli GPU wykorzystano Mali-G68 MP5.

Smartfon ma również 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Rozmiar miejsca na dane nie jest znany. Spodziewajmy się jednak 128 lub 256 GB. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7, która obecnie udostępniana jest w formie aktualizacja na starsze telefony.

Samsung Galaxy M36 5G będzie podobny do modelu A36

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy M36 5G będzie miał sporo cech wspólnych ze smartfonem A36. Podobnie jest w przypadku telefonów M56 i A56. Tak będzie zapewne z ekranem. Urządzenie dostanie 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Aparat fotograficzny pewnie bez większych zmian względem poprzednika. Zmieni się tylko wygląd modułu w postaci pastylki z pierścieniami. Główny obiektyw powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Trzecim elementem będzie kamerka do zdjęć makro 2 MP. Ulepszona może zostać kamera do selfie.

Energię w smartfonie Samsung Galaxy M36 5G powinna dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 45 W. Konstrukcja telefonu pewnie będzie smukła, jak to jest w przypadku modelu M56. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej rynkowej premiery, a ta pewnie nie jest zbyt odległa. Ceny również nie są jeszcze znane, choć pewnie będą dosyć atrakcyjne.

źródło: Xpertpick