Realme GT 7 z premierą. Ceny i specyfikacja smartfona

Reale GT 7 to nowy flagowiec marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Smartfon jest konkretny i może pochwalić się mocną specyfikacją techniczną. Ceny Realme GT 7 są atrakcyjne, ale w Polsce zapłacimy oczywiście więcej. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania i gdzie go można kupić.