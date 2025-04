Czekasz na One UI 7? Samsung już planuje One UI 8.5. Premiera z Galaxy S26?

One UI 7 to aktualizacja, na którą czeka jeszcze mnóstwo użytkowników smartfonów marki Samsung. Tymczasem firma myśli już o One UI 8.5. Będzie to większe uaktualnienie dla nakładki opartej na systemie Android 16. Stanowi to również powrót do korzeni. Premiera może odbyć się z modelami Samsung Galaxy S26.

One UI 7 to duża aktualizacja oparta na systemie Android 15, która trafia już na wybrane smartfony marki Samsung, choć nie obyło się bez problemów. Ostatnio dostały ją także modele S23 i S24 FE. Tymczasem dowiadujemy się, że firma spogląda już w przyszłość. W planach jest uaktualnienie One UI 8.5. Co o nim wiemy?

Premiera One UI 8.5 wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S26

Pierwsze informacje o One UI 8.5 napływają wcześnie. Wszak przed nami dopiero premiera nakładki z numerkiem 8, która będzie bazować na systemie Android 16. Wiemy jednak, że Samsung już nad nią intensywnie pracuje. W sieci pojawiła się nawet nieoficjalna lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie.

Prawda jest taka, że na One UI 8.5 trochę jeszcze poczekamy. Aktualizacja do Androida 16 powinna być gotowa już latem br. Jednak kolejne większe uaktualnienie zobaczymy kilka miesięcy później. Mówi się o tym, że firma szykuje je z myślą o smartfonach Samsung Galaxy S26, których spodziewamy się dopiero w styczniu 2026 r.

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o nowościach w tej wersji. Pewne prace zostały już zainicjowane, ale znajdują się na bardzo wczesnym etapie. Można się spodziewać, że pewne nowe funkcje zostaną zaprojektowane właśnie z myślą o modelach Samsung Galaxy S26. Część z nich trafi pewnie z aktualizacją także na starsze smartfony.

Samsung wraz z aktualizacją One UI 8.5 wróci do korzeni

Zapewne wielu z was czeka nadal na One UI 7. Dziś już wiemy, że harmonogram wydawniczy dla aktualizacji na Androidzie 15 został mocno uproszczony. Firma nie ma w planach wersji z numerkiem 7.1 i po prostu z niej zrezygnowano. Tym bardziej nie ma co spodziewać się uaktualnienia 7.5 czy podobnego.

Wraz z One UI 8.5 czeka nas więc powrót do korzeni. Samsung przed laty udostępniał aktualizacje z numerkami x.1 oraz x.5. Pierwsza debiutowała wraz z serią S, a druga ze składakami producenta. W tym roku będzie inaczej.

Android 16 z nową nakładką z numerkiem 8 ma zadebiutować już wraz z modelami Z Fold 7 i Z Flip 7. Natomiast aktualizacja 8.5 z modelami Samsung Galaxy S26. Będzie to więc swego rodzaju powrót do tego, co było przed laty, ale też ma to wyglądać nieco inaczej. Jest to związane z samą platformą Google, bo w tym roku prace nad nową jej wersją przyspieszono i premiera ma odbyć się już w czerwcu. Koreańczycy musieli więc jakoś się do tego dostosować. Pozostaje wierzyć, że tym razem prace nad nowym oprogramowaniem nie będą tak problematyczne.

