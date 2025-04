One UI 7 i Android to duża aktualizacja, która trafia w końcu na smartfony Samsung Galaxy S23 i S24 FE. Producent rozpoczął wysyłkę uaktualnienia. Uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 jest dystrybuowane na modele Samsung Galaxy S23 oraz S24 FE na wybranych rynkach. Co z aktualizacją w Polsce?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, której wysyłka rozpoczęła się w kwietniu. Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 i S24 FE musieli poczekać na to uaktualnienie dłużej, bo do teraz. Oprogramowanie zaczęło trafiać na telefony sprzed ponad dwóch lat. Na jakich rynkach pojawia się software?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S23 i S24 FE

Seria Samsung Galaxy S23 dołączyła do programu beta testów w marcu. W drugiej wersji poglądowej Androida 15 z nakładką One UI 7 pojawiły się pewne problemy. Początkowo sfinalizowane uaktualnienie miało zostać udostępnione wcześniej, bo w połowie miesiąca. Błędy, które pojawiły się na modelach S24 sprawiły, że harmonogram wydawniczy uległ zmianom.

Długo wyczekiwana aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S23 jest już dostępna. Dostaje ją też model S24 FE. Android 15 wraz z One UI 7 trafia na te telefony wraz z uaktualnieniem, które wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków DYD9. Oprogramowanie zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z kwietnia.

Kwietniowa aktualizacja oprogramowanie zawiera kilkadziesiąt patchy bezpieczeństwa dla Androida. Ponadto Samsung wprowadził rozwiązania 21 specyficznych błędów dla jego autorskiej nakładki.

Kiedy Android 15 z One UI dla Samsung Galaxy S23 i S24 FE w Polsce

Na razie aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafia na telefony Samsung Galaxy S23 i S24 FE pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Kiedy uaktualnienie pojawi się w Polsce? W przypadku serii S24 różnica dostępności wyniosła trzy dni. Tak więc tym razem może być podobnie i jest to zapewne kwestia jeszcze tego tygodnia.

Oczekując na aktualizację do systemu Android 15 warto zapoznać się z najciekawszymi nowościami. Ponadto Samsung wraz z tym uaktualnieniem zdecydował się na globalne udostępnienie narzędzi do personalizacji. Mowa o Good Lock i warto zobaczyć najlepsze moduły.

Oczywiście seria Samsung Galaxy S23 i S24 FE to nie jedyne smartfony marki, które dostaną w tym miesiącu uaktualnienie do One UI 7. Lista telefonów w kolejce po to oprogramowanie jest znacznie większa i obejmuje kilkadziesiąt urządzeń. Mają one otrzymywać aktualizację w ciągu najbliższych tygodni i trochę to z pewnością potrwa.

W międzyczasie Samsung pracuje już nad One UI 8 bazującym na systemie Android 16. Ta aktualizacja ma być gotowa już latem, ale nie wprowadzi tak wielu zmian, co obecna wersja oprogramowania. Nowości będzie mniej i pozostaje wierzyć, że tym razem proces dystrybucji przebiegnie sprawniej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile