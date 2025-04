OnePlus Nord CE 5 bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja smartfona

OnePlus Nord CE 5 to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna średniaka. W ten sposób model OnePlus Nord CE 5 zaczyna skrywać przed nami coraz mniej tajemnic. Odpowiednio dobrana cena i może to być przepis na niezły hit.

OnePlus Nord CE 5 to nowy smartfon, który będzie następcą modelu CE 4. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna urządzenia. Są też pewne informacje związane z ceną, która powinna być atrakcyjna.

Cena OnePlus Nord CE 5 i kiedy premiera smartfona

Premiera telefonu OnePlus Nord CE 5 powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Prawdopodobnie w maju. Świadczy o tym coraz więcej przecieków związanych z tym urządzeniem. Dokładna cena nie jest znana, ale serwis źródłowy ma pewne wskazówki. Dotyczą one m.in. segmentu, w którym smartfon będzie konkurować z innymi.

Cena OnePlus Nord CE 5 w Indiach powinna zamknąć się w przedziale do 25 tys. rupii, czyli około 1100 złotych. W takiej kwocie debiutował poprzednik. Smartfon będzie konkurować o klientów m.in. z Nothing Phone 3a Pro czy Motorolą Edge 60 Fusion, które również są dostępne w podobnych cenach.

Europejska cena telefonu będzie oczywiście wyższa. W Polsce zapłacimy pewnie mniej niż 2 tys. złotych. Dokładne kwoty poznamy bliżej rynkowego debiutu, który na naszym rynku odbędzie się później.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 5

Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 5. Telefon dostanie 6,7-calowy ekran OLED-owy, który ma być płaski. Rozdzielczość to Full HD+. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod obudową znajdzie się duża bateria. Jej pojemność to aż 7100 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 80 W.

Za obliczenia ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 8350. Co to za czip? SoC składa się z czterech rdzeni CPU Arm Cortex-A715 oraz czterech Cortex-A510 i został wyprodukowany w 4-nm litografii. GPU to Arm Mali-G615 MC6. Układ ma również wbudowany kontroler pamięci LPDDR5X i wspiera Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4. Rozmiar RAM-u to 8 GB, a na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Smartfon OnePlus Nord CE 5 ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT600. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem IMX355. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Telefon zaoferuje wsparcie dla nagrywania wideo w jakości 4K przy 60 fps. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Smartprix