One UI 8 i Android 16. Lista smartfonów Samsung z aktualizacją

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja dla telefonów marki Samsung, która zostanie udostępniona później w 2025 r. W sieci pojawiła się lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie. Wiele wskazuje na to, że Androida 16 z nakładką One UI 8 dostaną także urządzenia firmy Samsung sprzed kilku lat.

One UI 8 i Android 16 to nowa aktualizacja, nad którą firma pracuje już od kilku miesięcy. Tym razem Samsung chce uniknąć potknięć, z którym spotkał się przy okazji nakładki z numerkiem 7. Które telefony dostaną to uaktualnienie? W sieci pojawiła się lista smartfonów, które mają otrzymać oprogramowanie.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8

Samsung obecnie testuje wczesne wersje oprogramowania na modelach z serii S25 czy ostatnich składakach. Lista smartfonów z aktualizacją do One UI 8 będzie oczywiście znacznie dłuższa. Poniżej wykaz urządzeń, które mają załapać się na uaktualnienie, choć na razie jest to nieoficjalny wykaz. I warto mieć na to na uwadze.

Seria Galaxy S

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A16

Galaxy A06

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Seria Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Seria Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Seria Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Kiedy Android 16 z One UI 8 na modele Samsung Galaxy

Spodziewamy się, że tegoroczna wersja oprogramowania będzie gotowa znacznie wcześniej od nakładki z numerem 7. Samsung intensywnie pracuje nad One UI 8 opartym na systemie Android 16 i oprogramowanie może zadebiutować wraz z nadchodzącymi składakami firmy, czyli Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Nastąpi to latem.

Później powinien rozpocząć się publiczny program pilotażowy dla serii Samsung Galaxy S25. Właściciele tych telefonów będą mogli testować nowe uaktualnienie w wersji beta w pierwszej kolejności. Potrwa to kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja One UI 8 będzie pewnie gotowa w drugiej połowie lata lub wczesną jesienią. Użytkownicy starszych smartfonów będą musieli poczekać trochę dłużej.

