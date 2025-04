CMF Phone 2 Pro. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

CMF Phone 2 Pro to nowy smartfon submarki Nothing, którego premiera odbędzie się na dniach. Na temat nowego urządzenia wiemy już niemal wszystko. Znana jest przypuszczalna cena CMF Phone 2 Pro oraz specyfikacja techniczna telefonu. Jakie zmiany oraz nowości pojawiają się względem poprzedniego modelu sprzed roku?

CMF Phone 2 Pro to nowy smartfon Nothing, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Przed nami premiera, która odbędzie się za kilka dni. Co z ceną i specyfikacją techniczną? Telefon nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Cena CMF Phone 2 Pro i premiera pod koniec kwietnia

Datą premiery telefonu CMF Phone 2 Pro jest 28 kwietnia. Tego dnia urządzenie zadebiutuje w Indiach, ale pojawi się także w Europie. Nietuzinkowy design oraz atrakcyjna cena mogą sprawić, że urządzenie spotka się z zainteresowaniem klientów. W tym samym czasie Nothing planuje pokazać także nowe słuchawki (3 modele) z serii Buds 2.

Dokładna cena CMF Phone 2 Pro nie jest na razie znana. Źródło informacji twierdzi jednak, że telefon ma kosztować mniej niż 20 tys. rupii (ok. 880 złotych). W Polsce zapłacimy trochę więcej. Powinna to być kwota nieznacznie przekraczająca 1000 złotych.

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sam producent potwierdził w materiałach prasowych wersję szarą i pomarańczową. Spodziewajmy się także czarnej opcji, którą mogliśmy zobaczyć w dotychczasowych przeciekach. Design jest ciekawy i nawiązuje do poprzednika, ale zdecydowano się na pewne zmiany oraz ulepszenia, co z pewnością przykuwa oko.

Specyfikacja techniczna smartfona CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro nie będzie jednak tak małym smartfonem, na co wskazywały pewne plotki. Telefon dostanie ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,7 cala, a więc urządzenie będzie całkiem spore. Wyświetlacz ma wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem w zakresie do 120 Hz.

Za obliczenia ma odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro. Tak więc zbyt dużych różnic względem zeszłorocznego telefonu nie należy się spodziewać. Wydajność dla CPU ma być do 10 proc. lepsza, a dla GPU wzrost wyniesie 5 proc. Czip będzie wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Smartfon CMF Phone 2 Pro otrzyma lepszy aparat fotograficzny. Główny obiektyw oraz teleobiektyw 2x współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna jest połączona z 8-megapikselowym czujnikiem. Rozdzielczość matrycy przedniego aparatu nie jest znana. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką Nothing. Nadal nie wiadomo, czy producent postanowił nadrobić brak w postaci modułu NFC.

