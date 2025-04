One UI 7 i Good Lock. Samsung prezentuje najlepsze funkcje

One UI 7 zadomawia się już na smartfonach marki Samsung. Wraz z aktualizacją firma udostępniła globalnie Good Lock. Producent wybrał najlepsze funkcje, które pozwalają spersonalizować urządzenie z zainstalowaną nakładką One UI 7. Te moduły Good Lock z pewnością warto znać i używać w praktyce. Po które warto sięgnąć?

One UI 7 to aktualizacja oparta na systemie Android 15, która pomału trafia na kolejne telefony. Najpierw dostały ją modele Galaxy S24, choć nie obyło się bez problemów. Teraz dostają ją także inne smartfony, a wielu użytkowników ciągle czeka, jak na przykład właściciele S23. Wraz z tym uaktualnieniem udostępniono globalnie Good Lock, które pozwala w szerokim stopniu personalizować oprogramowanie. Po które moduły warto sięgnąć?

Najlepsze moduły Good Lock na modele Samsung z One UI 7

Samsung wskazał trzy najlepsze (jego zdaniem) moduły Good Lock, które warto wypróbować na własnym urządzeniu z zainstalowanym One UI 7. Poniższe funkcje z pewnością warto wypróbować.

Asystent dźwięku — Sound Assistant z Good Lock odpowiada za automatyczną regulację dźwięku na smartfonie z One UI 7. Jest to najpopularniejszy moduł dla tej platformy, bo od momentu jego wydania liczba pobrań przekroczyła barierę 21 mln. Funkcja pozwala na precyzyjne dostrajanie poziomów głośności w krokach od jednego do dziesięciu, co poprawia jakość odsłuchu dla poszczególnych aplikacji.

Theme Park — kolejny bardzo popularny moduł dla Good Lock, którego liczba ściągnięć przekroczyła 17 mln. Funkcja pozwala na personalizowanie interfejsu użytkownika w bardzo szerokim zakresie. Przy okazji z zachowaniem spójności wizualnej. W ten sposób można zmieniać kolory m.in. klawiatury, panelu szybkiego dostępu czy interfejsu wiadomości. Wraz z One UI 7 możliwości są jeszcze większe. Funkcja pozwala na dopasowywanie kształtów dla różnych elementów i nie tylko.

One Hand Operation+ — ta funkcja dla smartfonów marki Samsung zostanie doceniono przez użytkowników, którzy chcą dopasować interfejs oprogramowania w celu jak najwygodniejszej pracy z użyciem jednej ręki. Narzędzie zapewnia obsługę dla osób prawo- i leworęcznych. W ten sposób można sobie znacząco ułatwić pracę z telefonem każdego dnia. Ponadto producent oferuje tutaj różne dodatkowe opcje.

Good Lock w Sklepie Play dla smartfonów Samsung z One UI 7

Samsung udostępnił Good Lock globalnie i ponadto pozwala na pobranie narzędzia nie tylko z poziomu Galaxy Store. Można to zrobić także w Sklepie Play. Warto jednak mieć na uwadze, że telefon musi mieć zainstalowanego Androida 15 z nakładką One UI 7. W przypadku urządzeń ze starszymi wersjami oprogramowania nie jest to możliwe.

Decyzja związana z udostępnieniem Good Lock dla wszystkich użytkowników z pewnością cieszy. Jeśli macie telefon marki Samsung i jest to urządzenie mające już One UI 7, to koniecznie wypróbujcie te funkcje.

