Nothing Phone 3. Kiedy premiera? Carl Pei zabrał głos

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Kiedy odbędzie się jego premiera? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Carl Pei, czyli jeden z założycieli firmy. Dobrą informacją jest to, że debiut Nothing Phone 3 odbędzie się jeszcze w 2025 r. Trzeba jednak uzbroić się w chwilę cierpliwości.

Nothing Phone 3 to smartfon, który normalnie powinien pojawić się w ofercie w zeszłym roku. Tak się jednak nie stało, co firma komunikowała już wcześniej i wtedy przekazano, że nowy telefon pojawi się dopiero w 2025 r. Mamy za sobą już kilka miesięcy br., a urządzenie nadal nie ma. Kiedy odbędzie się premiera?

Kiedy premiera smartfona Nothing Phone 3a

Carl Pei przerwał milczenie w tej sprawie i ujawnił, że premiera Nothing Phone 3 to kwestia najbliższych miesięcy. Założyciel firmy na platformie X przekazał, że nastąpi to w trzecim kwartale 2025 r. To oznacza, że debiutu powinniśmy spodziewać się najwcześniej w lipcu, a najpóźniej we wrześniu.

Poprzednie telefony producenta z tej serii również debiutowały w podobnym czasie. Nothing Phone 1 i 2 zostały zaprezentowane w lipcu (odpowiednio 2022 i 2023 r.). Tak więc tegoroczny smartfon może pojawić się około dwa lata po poprzedniku. Spory nacisk może zostać położony na funkcje AI.

Rok 2025 firma rozpoczęła od wprowadzenia do oferty tańszych telefonów. Najpierw zobaczyliśmy smartfony z serii 3a. Natomiast jeszcze w kwietniu pojawi się tańszy model CMF Phone 2 Pro. Co wiemy o nadchodzącym urządzeniu z wyższej półki cenowej? Na razie niewiele.

Car Pei nie ujawnił specyfikacji i ceny Nothing Phone 3

Smartfon Nothing Phone 3 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Ceny smartfona nie są znane, ale spodziewajmy się kwot na poziomie co najmniej 600 dolarów lub wyższych. Wszystko będzie zależało od wyposażenia i specyfikacji technicznej, która również owiana jest tajemnicą.

Wiemy, że marka może próbować z nowym telefonem atakować wyższą półkę cenową niż wcześniej. Być może zdecyduje się na implementację mocniejszego procesora Qualcomma, co pozwoliłoby na podjęcie równiejszej walki z konkurencją w segmencie premium. To jednak tylko przypuszczenia, bo urządzenie jest na razie skrupulatnie chowane przed przeciekami. Te przybiorą na sile bliżej rynkowej premiery, czyli pewnie na początku trzeciego kwartału 2025 r.

W trakcie sesji AMA (Ask Me Anything) Carl Pei odpowiedział na pewne pytania zadane przez fanów marki. Ujawnił, że przygotowaniu nowego telefonu trwa zazwyczaj od 9 do 18 miesięcy i zależy to od różnych czynników. Dowiedzieliśmy się także, że na śniadanie w piątek zjadł jajko, wypił kawę i łyknął witaminę D.

Na więcej szczegółów o smartfonie Nothing Phone 3 trzeba będzie jeszcze poczekać. Design nie jest znany i nie wiadomo, na co zdecydował się producent. Są to szczegóły, które poznamy wkrótce.

