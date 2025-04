One UI 7 nie tylko dla Galaxy S24. Android 15 trafia na te modele Samsung

One UI 7 i Android 15 zaczęły najpierw ponownie trafiać na modele Samsung Galaxy S24. Teraz aktualizacja jest dystrybuowana na kolejne telefony i wśród nich są smartfony Z Fold 6 oraz Z Flip 6. W niedługim czasie Android 15 z nakładką One UI 7 powinien być udostępniony także na inne urządzenia marki.

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja, która nie była bezproblemowa. Właściciele modeli Samsung Galaxy S24 długo czekali na to uaktualnienie. Potem je wstrzymano, co było wynikiem błędów. W czwartek uaktualnienie wznowiono. Teraz dostają je także inne telefony koreańskiego producenta. Które?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Po wznowieniu uaktualnienia na telefony S24 przyszedł czas na inne smartfony. Są to składaki Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz specjalny model SE. Te trzy urządzenia również dostają ponownie aktualizację do Androida 15 z nakładką One UI 7. Na razie dotyczy to sprzętów z koreańskiej dystrybucji, ale niedługo software powinien być ogólnodostępny.

Na nową aktualizację czeka znacznie więcej użytkowników różnych telefonów. Na liście są modele S23 oraz inne. W tym przypadku proces powinien rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu, choć poprzednie terminy z kwietnia zapewne uległy pewnemu przesunięciu. Same patche bezpieczeństwa są dystrybuowane na kolejne sprzęty.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile