Infinix Note 50s 5G Plus oficjalnie. Ceny i specyfikacja smartfona

Infinix Note 50s 5G Plus to nowy smartfon marki, który wyróżnia się ciekawym wzornictwem oraz zapachową obudową. Telefon ma duży ekran AMOLED-owy, procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultimate i przyciągający uwagę aparat. Zobaczmy, jak prezentują się ceny Infinix Note 50s 5G Plus i specyfikacja techniczna smartfona.

Infinix Note 50s 5G Plus to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Znamy ceny telefonu. Specyfikacja techniczna również jest bez tajemnic. Przy okazji producent zdecydował się na ciekawe rozwiązanie. Co to takiego?

Ceny Infinix Note 50s 5G Plus i zapachowa obudowa

Ceny smartfona Infinix Note 50s 5G Plus zaczynają się w Indiach od 15999 rupii (ok. 705 zł). Model z większą pamięcią kosztuje 17999 rupii (ok. 790 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w kraju rozpocznie się 24 kwietnia. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

To, co wyróżnia smartfona Infinix Note 50s 5G Plus na tle konkurencji, to zapachowa obudowa. Efekt uzyskano dzięki technologii Energizing Scent-Tech, którą wykorzystano w wariancie Marine Drift Blue. Opiera się to na mikrokapsułkowaniu, co powoduje powolne uwalnianie zapachu.

Do wyboru są trzy zapachy. Warto jednak dodać, co podkreśla producent, że rozwiązanie może różne działać w perspektywie czasu. Związane to jest z czynnikami środowiskowymi czy sposobem użytkowania telefonu. Można więc przypuszczać, że podczas typowego korzystania z urządzenia może być z tym różnie, ale najlepiej sprawdzić to samodzielnie.

Specyfikacja techniczna smartfona Infinix Note 50s 5G Plus

Smartfon Infinix Note 50s 5G Plus ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1300 nitów. Wyświetlacz jest zakrzywiony i został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. Energię dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 45 W.

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultimate z GPU Mali-G615 MC2. Rdzenie CPU układu pracują z częstotliwością do 2,5 GHz. 4-nm czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Telefon ma również stereofoniczne głośniki opracowane we współpracy z JBL. Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych pod ekranem.

Aparat fotograficzny modelu Infinix Note 50s 5G Plus ma główny obiektyw połączony z 64-megapikselowym sensorem Sony IMX682. Ponadto znajdziemy tu dwa dodatkowe obiektywy z czujnikami 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwala na robienie zdjęć w jakości do 13 megapikseli. Urządzenie ma również obudowę odporną na zachlapania (IP54). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką producenta XOS 15.

