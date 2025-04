One UI 7 i Android 15 nadal nie dla Samsung Galaxy S23. Kiedy aktualizacja?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która trafi także na smartfony Samsung Galaxy S23. Miało to nastąpić już na początku tygodnia, ale tak się nie stało. Właściciele telefonów nadal czekają. Kiedy aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafi na modele Samsung Galaxy S23? Pojawiły się komplikacje.

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja, której losy przypominają telenowelę. Lista smartfonów w kolejce po to uaktualnienie jest naprawdę długa. Znajdują się na niej także telefony z serii Samsung Galaxy S23. Jeden z oddziałów firmy informował niedawno, że proces powinien ruszyć na początku tego tygodnia. Tak się jednak nie stało. Kiedy to nastąpi?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S23 niedostępna

Smartfony Samsung Galaxy S23 są kolejnymi w kolejce po Androida 15 z One UI 7 po modelach S24 oraz ostatnich składach firmy. Z informacji przekazanych przez różne oddziały producenta wynika, że aktualizacja ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Mało tego, bo na wybranych rynkach już powinna być, ale tak się nie stało.

Wietnamski oddział producenta ujawnił, że Android 15 z nakładką One UI 7 powinien zacząć trafiać na modele z serii Samsung Galaxy S23 na początku tego tygodnia. Tak się jednak nie stało. Aktualizacja nie została jeszcze udostępniona i nadal jej nie ma. Kiedy może się pojawić?

Konkretnych terminów nie ma, a jeśli są, to trzeba je brać na poprawkę. Koreańczycy chcą dostarczyć jak najbardziej stabilne oprogramowanie na własne telefony i dlatego proces przeciąga się w czasie. Niby już wszystko było w porządku, ale na serii S24 zidentyfikowano problemy i uaktualnienie wycofano.

Kiedy Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S23

Są duże szanse na to, że aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 zacznie trafiać na smartfony Samsung Galaxy S23 jeszcze w tym miesiącu. Konkretnego terminu nie mamy, ale powinno to nastąpić w niedługim czasie. Oczywiście pod warunkiem, że w oprogramowaniu nie zostaną zidentyfikowane ponownie jakieś poważne błędy, a te w wersji beta występowały.

W przypadku modelu S23 FE uaktualnienia należy spodziewać się dopiero w maju. W serii S24 One UI 7 okazało się psotliwe. Aktualizacja doprowadziła do problemów związanych z odblokowywaniem telefonów i Samsung ją wycofał.

W międzyczasie Koreańczycy pracują już intensywnie nad aktualizacją z numerkiem 8, która bazuje na systemie Android 16. Niedawno wczesny build alpha mogliśmy zobaczyć na zdjęciach oraz zrzutach ekranowych. Te ujawniły nam wygląd oprogramowania i większych zmian nie widać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowa nakładka będzie gotowa już latem 2025 r. i zadebiutuje wraz z kolejnymi składanymi smartfonami producenta. Jednak na serii S23 uaktualnienia nie zobaczymy pewnie wcześniej niż jesienią.

źródło: Sammobile