Realme GT 8 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite 2. Wycieka specyfikacja

Realme GT 8 Pro to nowy flagowiec, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. To jeden z pierwszych telefonów, które dostaną czip Snapdragon 8 Elite 2. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu Realme GT 8 Pro. Ta zwiastuje, że smartfon otrzyma aparat fotograficzny 200 MP.