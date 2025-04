OnePlus 13T z datą premiery. Design smartfona jest ciekawy

OnePlus 13T to nowy smartfon marki, który zapowiada się ciekawie. Producent przerwał milczenie i ujawnił datę premiery oraz design urządzenia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna OnePlus 13T i ta zwiastuje nam mocne urządzenie. Ceny na razie owiane są tajemnicą, ale powinny być atrakcyjne.

OnePlus 13T to smartfon, który w przeciekach pojawiał się od dawna. Przed nami premiery i znamy już konkretny termin. Producent ponadto przestał chować głowę w piasek i ujawnił design telefonu. Firma zdecydowała się na nowe rozwiązania. Co z ceną i specyfikacją techniczną? Na temat nowego telefonu wiadomo całkiem sporo.

Data premiery i design smartfona OnePlus 13T

Zacznijmy od oficjalnych informacji. Datą premiery smartfona OnePlus 13T jest 24 kwietnia. Tego dnia urządzenie zostanie zaprezentowane w Chinach, gdzie ceny będą pewnie dosyć atrakcyjne. W Europie na telefon poczekamy dłużej, ale debiut w obecnym kwartale 2025 r. jest jak najbardziej prawdopodobny.

Marka udostępniła rendery prasowe OnePlus 13T i wiemy, że zdecydowano się na nowy design. Przypomina to poniekąd wzornictwo kamery z Google Pixel 9 Pro Fold czy Xiaomi Mi 11. Aparat fotograficzny przeprojektowano. Poszczególne elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Wygląda to z pewnością świeżo oraz ciekawie.

Przy okazji poznajemy kolory obudowy telefonu. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne i są to czarny, szary oraz różowy. Wszystkie z nich widać na załączanych materiałach prasowych producenta. Firma potwierdziła, że znika alert slider. W jego miejsce pojawia się nowy przycisk, którego działanie można personalizować i będzie to decyzją użytkowników.

Specyfikacja techniczna OnePlus 13T

Pełna specyfikacja techniczna modelu OnePlus 13T nie jest na razie znana, ale w sieci można znaleźć już całkiem sporo informacji. Telefon dostanie ekran OLED-owy o przekątnej 6,31 cala, rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw z obsługą dwukrotnego zoomu również zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Energię dostarczy bateria 6200 mAh, a więc jej pojemność jest większa względem modelu 13. Jednak samo ładowanie będzie wolniejsze i ma odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 80 W.

Pod obudową smartfona OnePlus 13T znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ponadto firma ujawniła, że urządzenie ma być świetnie wyważone i jego ciężar ma rozkładać się równo po obu stronach. Całość będzie pracować pod kontrolą najnowszej wersji platformy Google. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

