One UI 8 i Android 16 na zdjęciach. Jakie zmiany planuje Samsung?

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung, która weszła w etap alpha. Jakie zmiany i nowości szykuje producent? Rąbka tajemnicy ujawniają nam zdjęcia oraz zrzuty ekranowe z Androida 16 z One UI 8, który testowany jest na modelu Samsung Galaxy Z Fold 6. Zobaczmy, co na nich widać.

One UI 8 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 16, która zadebiutuje później w tym roku. Obecnie znajduje się na etapie zamkniętych testów. Jednak oprogramowanie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci przedostały się zdjęcia oraz zrzuty ekranowe, które ujawniają nam pewne zmiany. Choć tych za wiele nie ma.

Zdjęcia Androida 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy Z Fold 6

Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że Samsung rozpoczął już zamknięte testy Androida 16 z nakładką One UI 8 na flagowcach z serii S25. Wtedy nie doszło do przecieku i wygląd oprogramowania pozostał tajemnicą. Wewnętrzny program pilotażowy rozszerzono o kolejne sprzęty, w tym model Galaxy Z Fold 6.

W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują nakładkę One UI 8 z systemem Android 16 uruchomioną na smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 6, czyli ostatnim składaku marki. Ponadto serwis źródłowy uzyskał także pewne zrzuty ekranowe z oprogramowania. Nastąpiło to co najmniej kilka miesięcy przed publiczną premierą.

Oczywiście nadal są to zamknięte testy. Publiczny program pilotażowy wersji beta nie ruszy zapewne szybciej niż latem 2025 r. Plotki mówią o tym, że software znajduje się obecnie na etapie fazy alpha, a więc jeszcze dosyć wczesnej, która z pewnością nie nadaje się do upublicznienia. Jednak mamy okazję zobaczyć zdjęcia.

Zdjęcia One UI 8 ujawniają nieliczne zmiany

Wiele wskazuje na to, że Samsung w One UI 8 nie planuje większych nowości obejmujących wygląd. Spodziewajmy się raczej kontynuacji tego, co wprowadzono wraz z nakładką z numerkiem 7. Ta jest już udostępniana w formie aktualizacji. Choć na chwilę ją wstrzymano z powodu błędów, ale proces wkrótce ma być wznowiony.

Pewne zmiany jednak są i choć może nie są rewolucyjne, to z pewnością warto je odnotować. Nakładka One UI 8 wprowadza pewne modyfikacje w aplikacji Galeria. Są to nowe ikonki na pasku czy kafelki. Natomiast w Moich plikach zmodyfikowano wygląd sekcji kategorii, gdzie rozdzielono widoki. Pojawia się też wskaźnik zajętości pamięci wewnątrz elementu o kształcie pigułki.

Oczywiście jest też wczesny build alpha i kolejne zmiany mogą zostać wprowadzone później. Zapewne w aktualizacji do Androida 16 na urządzenia marki Samsung będzie ich więcej, ale rewolucji w zakresie interfejsu się nie spodziewamy. Oprogramowanie może być gotowe już latem, wraz z kolejnymi składakami producenta. Natomiast uaktualnienie dla starszych telefonów zostanie poprzedzone programem pilotażowym wersji beta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, fot.: Smartprix