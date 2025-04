One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja wstrzymana

One UI 7 i Android 15 Galaxy S24 zostały udostępnione na smartfony Samsung Galaxy S24. Tymczasem aktualizacja została wstrzymana i nie można jej już pobierać. Wiele wskazuje na to, że w oprogramowaniu jest poważny błąd. To sprawiło, że Samsung zawiesił dostępność Androida 15 z One UI 7 na modele Galaxy S24.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, na którą firma kazała długo czekać. Proces rozpoczął się od modeli Samsung Galaxy S24, który ruszył tydzień temu. Potem uaktualnienie pojawiło się także w Polsce. Tymczasem zidentyfikowano poważne problemy i to sprawiło, że dostępność oprogramowania wstrzymano. Na ten moment nie można go już pobrać.

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 wstrzymane

Informacje na ten temat zaczęły pojawiać się w weekend i zostały potwierdzone dziś z rana. Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24, którzy nie zdążyli w ciągu ostatnich dni pobrać i zainstalować systemu Android 15 z nakładką One UI 7, obecnie nie mają już takiej możliwości. Oprogramowanie nie jest już dystrybuowane drogą OTA i zniknęło z serwerów firmy.

Aktualizacja z nowym firmware dla smartfonów Samsung Galaxy S24 została wycofana w wielu regionach. Dotyczy to telefonów z koreańskiej dystrybucji, ale też pochodzących z innych rynków azjatyckich oraz europejskich. Dlaczego tak się stało? To na razie nie jest jeszcze do końca jasne.

Jedno z dobrze poinformowanych źródeł twierdzi, że w systemie Android 15 z One UI 7 dla modeli Samsung Galaxy S24 zidentyfikowano bardzo poważny błąd. To spowodowało, że aktualizacja została wycofana. Jaki będzie to miało wpływ na dostępność oprogramowania na pozostałe smartfony, w tym serię S23, która miała dostawać software od poniedziałku?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 ma błąd

Producent nie przekazał na razie żadnych informacji związanych z wycofaniem Androida 15 z nakładką One UI 7 dla modeli Samsung Galaxy S24. W sieci pojawiły się informacje, jakoby przyczyną zaistniałej sytuacji był bardzo poważny błąd. Ma on dotyczyć oprogramowania dla urządzeń mających czip Exynos 2400. Co jednak nie zmienia faktu, że problemy mogą też obejmować smartfony ze Snapdragonami, bo w ich przypadku również doszło do zawieszenia uaktualnienia.

Samsung być może przekaże więcej informacji w ciągu dnia. Trudno powiedzieć, jak to wpłynie na dostępność aktualizacji na inne smartfony. Jak dobrze wiemy, jeszcze w kwietniu Android 15 miał trafić na kolejne telefony. Wśród nich są modele S23 oraz kilkanaście innych. Być może dojdzie do opóźnień, ale o tym przekonamy się z czasem.

W międzyczasie firma pracuje już nad kolejną nakładką z numerkiem 8. Jej premiera może odbyć się już latem 2025 r. Wraz z kolejnymi składakami marki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło