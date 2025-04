OnePlus Nord CE5. Smartfon z bardzo dużą baterią

OnePlus Nord CE5 to nowy smartfon marki, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale 2025 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna średniaka. Pod obudową OnePlus Nord CE 5 ma znaleźć się bardzo duża bateria. Względem poprzednika jej pojemność będzie większa o blisko 30 proc., co robi wrażenie.

OnePlus Nord CE5 to nowy smartfon, który powinien zadebiutować w ciągu kilku najbliższych tygodni. Model CE4 został wprowadzony do oferty rok temu na początku kwietnia. Producent nie zapomniał o serii i jeszcze w tym kwartale 2025 r. powinniśmy zobaczyć jakieś nowości z tej linii. Telefon ma wyróżniać się bardzo dużą baterią.

Smartfon OnePlus Nord CE5 z bardzo dużą baterią.

W modelu CE4 umieszczono akumulator o pojemności 5500 mAh, co i tak było już ponadprzeciętnym rozmiarem. Tymczasem serwis źródłowy dotarł do informacji związanych z baterią smartfona OnePlus Nord CE5. Dowiadujemy się, że jej pojemność to aż 7100 mAh! Pod tym względem telefon powinien z pewnością wyróżniać się na tle innych średniaków.

Bateria w smartfonie OnePlus Nord CE5 będzie więc o 29 proc. większa w porównaniu do modelu sprzed roku. Z pewnością przełoży się to na długi czas pracy na jednym naładowaniu. Spodziewajmy się, że będzie to jeden z głównych punktów, na którym skupią się marketingowcy w przypadku tego urządzenia.

Moc ładowarki nie jest znana. W modelu CE4 była to technologia SuperVOOC o mocy aż 100 W. W przypadku nowego smartfona ładowanie może być wolniejsze. Na przykład o mocy 80 W, ale to wyjaśni się z czasem.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 5

Pełna specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord CE5 nie jest na razie znana. W zasadzie to wiadomo o nim bardzo niewiele. Podobnie jest z ceną, która owiana jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak kwot oscylujących wokoło 350 dolarów.

Wiemy, że nowy telefon ma dostać procesor Snapdragon 7 Gen 4 lub MediaTek Dimensity 8400. Oba czipy zaprojektowano z myślą o smartfonach z tak zwanej wyższej półki średniej. Niezależnie od wyboru układu spodziewajmy się również co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane, które pewnie będzie można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Ekran to panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Specyfikacja aparatu fotograficznego OnePlus Nord CE5 też jest tajemnicą, ale spodziewajmy się dwóch obiektywów, z których co najmniej jeden powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem.

Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 15. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS. Data premiery nie jest znana, ale urządzenie powinno zostać wprowadzone do oferty w niedługim czasie. Wtedy poznamy więcej szczegółów i możliwe, że część z nich przedostanie się do sieci jeszcze przed oficjalnym debiutem.

