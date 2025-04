One UI 7 i Android 15. Samsung Galaxy S23 i inne modele z aktualizacją

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która zmierza na kolejne telefony. Już w przyszłym tygodniu mają ją dostać modele Samsung Galaxy S23 i inne smartfony. Na liście z aktualizacją do Androida 15 z nakładką One UI 7 jeszcze w kwietniu jest kilkanaście urządzeń. Które to sprzęty i kiedy dostaną uaktualnienie?