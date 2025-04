Samsung Galaxy M56 5G z datą premiery. Jakie różnice względem A56?

Samsun Galaxy M56 5G to średniak, który według plotek miał zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Tak się stanie, bo premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Jakby tego było mało, to już za kilka dni. Co z ceną i specyfikacją techniczną telefonu, który ma być tańszą wersją modelu A56?

Data premiery smartfona Samsung Galaxy M56 5G

Datą premiery telefonu Samsung Galaxy M56 5G jest 17 kwietnia. Tego dnia urządzenie zadebiutuje w Indiach. Ceny nie są na razie znane, ale wiemy, że powinny być niższe w porównaniu do modelu A56.

Do wyboru będą co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy, które producent ujawnił w materiałach prasowych. Pierwszym jest jasnozielony. Drugi to ciemnoszary. Rendery ujawniają nam liczne podobieństwa do modelu A56, ale są też pewne różnice.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy M56 5G jest podobnie zaprojektowany, ale ma dodatkowe elementy ozdobne. Sama konstrukcja jest też cieńsza. Telefon zamknięto w obudowie o grubości zaledwie 7,2 mm. Według producenta jest to średnio 30 proc. mniej względem innych telefonów z podobnej półki cenowej.

Specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy M56 5G

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy M56 5G nie jest na razie znana i zostanie ujawniona 17 kwietnia, ale już teraz podano sporo szczegółów. Ekran to wyświetlacz Super AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+, który ma o 36 proc. węższe ramki względem modelu M55 i ponadto oferuje do 33 proc. większą jasność.

Wiemy, że telefon pracuje pod kontrolą autorskiego procesora Exynosa 1480, który znamy z modelu A55. Czip powinien być wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać ładowanie o mocy 45 W, jak to jest w telefonie A56.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy M56 5G ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro. Urządzenie zapewnia też lepszą ochronę przed upadkami dzięki szkłu Corning Gorilla Glass Victus+. Całość waży 180 g i pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

Przednia kamera do selfie ma 12-megapikselowy sensor i ma robić zdjęcia porównywalne z flagowcami. Filmy będą mogły być nagrywane w 10-bitowym HDR. Ten sam sensor producent umieścił również w modelu A56.

