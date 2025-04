One UI 7 z nową funkcją dla YouTube. Samsung dodał fajną opcję

One UI 7 to duża aktualizacja, którą Samsung zaczął udostępniać na własne smartfony. Wśród nowości pojawia się fajna opcja dla YouTube. Nowa funkcja wprowadza synchronizację w aktywności na żywo z innymi urządzeniami. Właśnie takie rozwiązania sprawiają, że korzystanie z One UI 7 staje się przyjemnością.

One UI 7 to duża aktualizacja, na którą Samsung kazał czekać użytkownikom własnych smartfonów miesiącami. Na początku tygodnia ruszył proces i w pierwszej kolejności oprogramowanie trafiło na modele S24. Uaktualnienie pojawiło się też w Polsce. Tymczasem w oprogramowaniu znaleziono ciekawą funkcję dla YouTube. Co nowego dodano?

Nowa funkcja dla YouTube w aktualizacji One UI 7

Samsung w One UI 7 dodał różne nowości, w tym związane z aktywnością na żywo. To właśnie dla tej funkcji pojawia się ciekawa opcja związana z YouTube. Funkcja związana jest z synchronizacją z innymi urządzeniami. Jak to działa?

One UI 7 jest w stanie wyświetlać na pasku Now oraz w powiadomieniach na żywo postęp dla różnych akcji. Może to być na przykład wskaźnik postępu odtwarzania dla muzyki czy filmów, co znamy już z iPhone’ów. W systemie Android 15 jej nie ma, ale Samsung postanowił wprowadzić ją we własnej nakładce.

Działanie nowej funkcji obrazują powyższe zrzuty ekranowe. Na nich widać, że telefon z zainstalowanym One UI 7 jest w stanie pokazywać postęp odtwarzania filmu z YouTube na innym urządzeniu. Może to być na przykład zsynchronizowany telewizor. Na tym nie koniec, bo są też dodatkowe opcje, co pozwala na kontrolowanie procesu. Na przykład zatrzymywanie czy wznawianie oglądania. I co ważne, działa to bez funkcji Cast.

Samsung dla One UI 7 przygotował wiele innych opcji

Aktualizacja One UI 7 wprowadza naprawdę dużo ciekawych i fajnych nowości. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują pasek Now Bar z Now Brief, przeprojektowany aparat fotograficzny czy przebudowana szuflada aplikacji. Nie można również zapomnieć o Good Lock, które producent w końcu udostępnił globalnie i ponadto umieścił je w Sklepie Play.

Uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 było naprawdę długo przygotowywane. Samsung zaliczył serię poślizgów i nowa aktualizacja zaczęła trafiać w sfinalizowanej wersji na telefony dopiero w tym tygodniu. Lista smartfonów oczekujących na to oprogramowanie jest naprawdę długa i obejmuje kilkadziesiąt różnych urządzeń. Wśród nich są flagowce z serii S23.

W międzyczasie trwają już prace nad kolejną dużą aktualizacją oprogramowania koreańskiej marki z numerem 8. Bazuje ono na systemie Android 16 i wiemy, że jego premiera ma odbyć się znacznie wcześniej. Możliwe, że już latem i Samsung z pewnością nie chce ponownie zaliczyć tak dużych opóźnień, którym stawiał czoła w ostatnich miesiącach.

źródło, foto: Sammyguru