One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja już w Polsce

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24. Kiedy zobaczymy ją w Polsce? Producent rozpoczął proces dystrybucji w Europie. Nowe oprogramowanie pojawia się także na modelach Samsung Galaxy S24 z Polski. Kto może pobierać uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7?

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja wprowadzająca wiele nowości, na którą właściciele modeli Samsung Galaxy S24 musieli naprawdę długo czekać. Na początku tego tygodnia Koreańczycy rozpoczęli dystrybucję sfinalizowanego uaktualnienia na wybranych rynkach. W Polsce trzeba było poczekać chwilę dłużej. Do teraz, bo oprogramowanie zaczęło trafiać także na smartfony z rodzimej dystrybucji.

One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24 w Polsce

Koreańczycy w czwartek z rana rozpoczęli wysyłkę systemu Android 15 z nakładką One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 na kolejnych rynkach. Na liście są państwa europejskie, w których użytkownicy telefonów musieli poczekać chwilę dłużej. Aktualizacja pojawiła się również w Polsce, jak i też w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Android 15 z One UI 7 to duża aktualizacja, która wprowadza na pokład smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 firmware oznaczony ciągiem znaków S9x8BXXU4BYCG. Uaktualnienie zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z kwietnia. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży tylko niespełna 466 MB. Dlaczego tak mało? O tym za chwilę.

Problem w tym, że jeszcze nie wszyscy użytkownicy poprzednich flagowców Samsunga mogą pobierać nowe oprogramowanie. Na razie jest ono dostępne dla wąskiej grupy użytkowników. Kto może ściągnąć i zainstalować aktualizację w Polsce?

Aktualizacja One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24 dla testerów

Nowa aktualizacja dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 nie jest jeszcze ogólnodostępna. W pierwszej kolejności producent udostępnił ją we wspomnianych krajach w Europie (w tym w Polsce) dla właścicieli telefonów, którzy brali udział w publicznym programie pilotażowym. To oznacza, że trafia na urządzenia, gdzie wcześniej zainstalowano wersję beta.

Kiedy Android 15 z nakładką One UI 7 pojawi się dla wszystkich użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 w Polsce? Powinno to nastąpić w niedługim czasie. Równie dobrze może się to stać jeszcze dziś. Jeśli nie, to w ciągu kilku najbliższych dni. Oczywiście sam proces dystrybucji może trochę potrwać i w przypadku telefonów pochodzących od operatorów uaktualnienie może pojawić się później.

Oczywiście lista smartfonów w kolejce po Androida 15 z One UI 7 jest znacznie dłuższa. Wiemy, że aktualizacja trafi w niedługim czasie także na modele S23 oraz inne urządzenia. Producent udostępnił kilka dni temu harmonogram, w którym rozpisał proces dystrybucji oprogramowania włącznie do czerwca. Natomiast za kilka miesięcy zobaczymy nakładkę z numerkiem 8.

źródło: Sammobile