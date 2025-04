Google Pixel 10 Pro XL będzie droższy. Ceny ulegną zmianom

Google Pixel 10 Pro XL to smartfon, który podrożeje względem poprzednika. Ceny mają wzrosnąć, ale na pocieszenie jest fakt, że składany model Fold ma być tańszy. Google planuje różne zmiany obejmujące serię Pixel 10. Przy okazji poznajemy pewne plany producenta na kilka lat do przodu. Czego powinniśmy się spodziewać?

Google Pixel 10 Pro XL to smartfon, który niedawno ujawnił nam wygląd na renderach. Pod tym względem zmiany nie są widoczne gołym okiem, ale odczujemy je w portfelach. Producent planuje podwyżki obejmujące ceny tego modelu. Urządzenie ma więc być droższe od poprzednika. Ile trzeba będzie zapłacić za nowy telefon?

Ceny Google Pixel 10 Pro XL będą wyższe

Z informacji uzyskanych przez serwis źródłowy wynika, że ceny Google Pixel 10 Pro XL poszybują w górę. Producent bierze pod uwagę podwyżki na poziomie 100 dolarów. Jeśli plan ten zostanie zrealizowany, to za podstawową edycję telefonu trzeba będzie zapłacić w Stanach Zjednoczonych 1200 dolarów.

Oczywiście podwyżka w USA przełoży się także na wyższe ceny Google Pixel 10 Pro XL na pozostałych rynkach, a pamiętajmy również, że pewien efekt może zostać wywołany również przez cła Trumpa. W Polsce zapłacimy pewnie 400-500 złotych więcej niż za poprzednią generację. To oznacza, że kwota zbliżyłaby się wtedy do bariery 6 tys. złotych.

Przy okazji dowiadujemy się, że mniejszy model Pro ma pozostać w portfolio co najmniej do 2028 r. To oznacza, że takie urządzenie będzie dostępne jeszcze włącznie do serii Google Pixel 13. Podobnie rzecz ma się w stosunku do ceny serii A. Ta nie ma ulec zmianom również do 2028 r. i firma będzie chciała utrzymać ją na poziomie 499 dolarów w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej.

Ceny Google Pixel 10 Pro Fold mają spaść

Model XL ma podrożeć, ale z drugiej strony producent szykuje miłą niespodziankę dla fanów składanych smartfonów. Firma chce, aby ceny Google Pixel 10 Pro Fold zostały obniżone. W tym roku urządzenie może trafić do sprzedaży już za 1600 dolarów. Natomiast plan na kolejne lata (do 2028 r.) zakłada obniżenie kwoty do 1500 dolarów.

To dobra wiadomość, która ma pozwolić na zwiększenie sprzedaży składaków. Te są oczywiście obecnie zbyt drogie i to stanowi barierę nie do przeskoczenia dla wielu klientów. Jednak wraz z planowanymi obniżkami cen powinno ulegać to poprawie.

Przy okazji dowiadujemy się, że firma do 2028 r. nie planuje modyfikować portfolio smartfonów. To oznacza, że najpierw do sprzedaży mają trafiać cztery nowe telefony (w tym dwa Pro i jeden Fold), a kilka miesięcy później ma odbywać się debiut tańszego urządzenia z serii A. Oficjalnej zapowiedzi linii Google Pixel 10 spodziewamy się latem 2025 r. Pewnie nastąpi to w sierpniu, ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidHeadlines