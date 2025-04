Samsung Galaxy S25 Edge z ceną. Kiedy premiera smartfona?

Samsung Galaxy S25 Edge będzie drogi. Cena nowego smartfona marki będzie wyższa od wersji Plus, ale ma być tańszy od wariantu Ultra. Co nie zmienia faktu, że na telefon trzeba szykować niemałe pieniądze. Kiedy odbędzie się premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge i ile za niego zapłacimy w Polsce?

Samsung Galaxy S25 Edge został zajawiony na Unpacked, ale jego właściwa premiera jest nadal przed nami. Wiele wskazuje na to, że smartfon trafi do sprzedaży w tym kwartale 2025 r. Cienias Koreańczyków nie będzie jednak tani. Do sieci przedostały się ceny telefonu w euro i te zwiastują, że trzeba szykować zasobny portfel. Ile zapłacimy?

Cena Samsung Galaxy S25 Edge pomiędzy Plus a Ultra

Ceny wyciekły za sprawą jednego z europejskich sklepów, gdzie dostrzeżono dwie wersje smartfona Samsung Galaxy S25 Edge. Zgodnie z zapowiedziami, kwoty plasują się pomiędzy modelami Plus a Ultra, czyli tanio nie będzie.

Cena modelu Samsung Galaxy S25 Edge w opcji z 256 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 1362 euro. Natomiast w wersji z 512 GB pamięci telefon kosztuje 1488 euro. To oznacza, że w Polsce możemy zapłacić (odpowiednio) 5799 oraz 6399 złotych, ale na razie to nic pewnego. Jedynie nasze przypuszczenia.

Wiemy, że do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy, które niedawno mogliśmy zobaczyć na renderach. Są to czarny, jasnoniebieski oraz srebrny. Warto jednak mieć na uwadze, że firma szykuje coś ekstra. Klienci będą mogli nabyć telefonach w innych kolorach, jak to jest w przypadku modelu S25 Ultra. Taka możliwość będzie dostępna wyłącznie poprzez sklep internetowy producenta.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge początkowo miał zadebiutować jeszcze w kwietniu, ale doszło do opóźnień. Ostatnie plotki na ten temat wskazują na okolice połowy przyszłego miesiąca. Mówi się, że nastąpi to 13 maja. Producent takich informacji jednak na razie nie potwierdził i nie ma pewności, że tak się stanie.

Nowy smartfon zostanie zamknięty w bardzo cienkiej obudowie o grubości około 5,8 mm. Samsung Galaxy S25 Edge ma dostać około 6,6-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Energię dostarczy bateria o pojemności 3900 mAh, a więc stosunkowo niewielka. Aparat fotograficzny ma dostać główny sensor 200 MP, który znamy już z modelu Ultra. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny oraz kamera do selfie mają współpracować z 12-megapikselowymi czujnikami. Na uwagę zasługuje lekka konstrukcja. Całość ma ważyć zaledwie 162 gramy.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 91mobiles