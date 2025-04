One UI 7 i Android 15. Kiedy aktualizacja dla Samsung Galaxy S23?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, którą dostaną także smartfony Samsung Galaxy S23. Kiedy to nastąpi? Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że jeszcze w tym miesiącu. Została udostępniona lista smartfonów z aktualizacją do Androida 15 z One UI 7 dla smartfonów marki Samsung wraz z harmonogramem.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, której wysyłka rozpoczęła się w poniedziałek. Wprowadza ona wiele nowości. Lista smartfonów w kolejne po to uaktualnienie jest długa. Kiedy oprogramowanie trafi na modele Samsung Galaxy S23 i inne urządzenia marki? Znamy harmonogram i w wielu przypadkach trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

Kiedy aktualizacja One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S23

Jeśli macie smartfony z serii Samsung Galaxy S23 i zastanawiacie się nad tym, kiedy aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafi na wasze telefony, to nie nastąpi to na dniach. Choć na pocieszenie jest fakt, że oficjalny harmonogram uaktualnienia zakłada, że dystrybucja oprogramowania na te telefony rozpocznie się jeszcze w kwietniu.

Smartfony Samsung Galaxy S23 mają dostać uaktualnienie do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 jeszcze w tym miesiącu. Dokładny termin nie jest znany, ale można założyć, że nastąpi to w drugiej połowie kwietnia. Użytkownicy tych telefonów, którzy biorą udział w programie pilotażowym, otrzymali pierwszą betę aktualizacji w marcu.

Do tej pory Samsung udostępnił na te telefony dwie wersje beta nowej nakładki. Ta druga okazała się być jednak nieco problematyczna i powodowała błędy z launcherem. Producent musi je wyeliminować. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć udostępnianie sfinalizowanego uaktualnienia.

Android 15 z One UI 7 nie tylko na smartfony Samsung Galaxy S23

Na aktualizację do Androida 15 z One UI 7 w rzeczywistości czekają miliony użytkowników telefonów koreańskiej marki. Producent rozpoczął proces od serii S24 oraz ostatnich składaków. Lista oczekujących modeli jest znacznie dłuższa. Firma za sprawą aplikacji Members opublikowała harmonogram. Ten prezentuje się następująco.

Kwiecień

Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Maj

Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3

Galaxy A34 i A54

Galaxy A35 i A55

Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum5

Galaxy Quantum4

Czerwiec

Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum3

Galaxy Jump3

Galaxy Jump2

Galaxy Buddy3

Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Wide 7

Warto dodać, że firma już intensywnie pracuje nad kolejną dużą aktualizacją. Mowa o One UI 8 bazującym na systemie Android 16. Producent chce, aby oprogramowanie było gotowe już latem i nie chce powtórki z opóźnieniami, do których doszło przy obecnym wydaniu software.

