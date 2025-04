Samsung Galaxy S25 z kwietniową aktualizacją. Są też nowości

Samsung Galaxy S25 w tym miesiącu otrzyma nowe uaktualnienie. Tym razem będzie to kwietniowa aktualizacja z poprawkami błędów, które powinno pojawić się na dniach. Na tym nie koniec, bo smartfony otrzymają z tym patchem także pewne nowości. Co nowego się pojawi? Rąbka tajemnicy uchyliło źródło informacji, które uzyskało wgląd w oprogramowanie.

Kwietniowa aktualizacja dla Samsung Galaxy S25 wnosi nowości

Smartfony Samsung Galaxy S25 dostaną nowe uaktualnienie na dniach i będzie to nowa łatka po dwóch marcowych. Co nowego wprowadzi kwietniowa aktualizacja? Oprogramowanie wniesie poprawki zabezpieczeń. Dotyczy to zarówno Androida, jak i specyficznych patchy dla oprogramowania koreańskiej marki. Na tym jednak nie koniec.

Kwietniowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S25 wprowadza także pewne nowości. Rąbka tajemnicy uchylił Tarun Vats, który uzyskał wczesny wgląd w oprogramowanie. Na własnym profilu w platformie X udostępni wpis wraz z krótkim wideo, które widać poniżej.

Widzimy, że uaktualnienie wprowadza nową animację dla wskaźnika baterii na górnym pasku. Druga z nowości to odświeżona animacja dla odtwarzacza multimedialnego w funkcji Now Bar. Ponadto źródło wspomina, że może pojawić się więcej nowych animacji oraz przejść, ale tych nie sprecyzowano.

Kwietniowa aktualizacja nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S25

Oczywiście kwietniowa aktualizacja trafi nie tylko na smartfony z serii Samsung Galaxy S25. Dostaną ją również starsze urządzenia. Wśród nich są także modele S24, które w tym tygodniu otrzymają długo wyczekiwane uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7, które wprowadzi mnóstwo nowości.

W chwili publikacji tego tekstu wykaz patchy z zakresu bezpieczeństwa dla kwietniowej łatki nie jest znany. Producent jeszcze go nie udostępnił, co pewnie ulegnie zmianie na dniach. Dla porównania marcowa aktualizacja wprowadziła kilkadziesiąt poprawek dla Androida związanych z bezpieczeństwem i aż 11 z nich miało status krytyczny.

Natomiast Samsung z marcową aktualizacją udostępnił siedem poprawek specyficznych dla jego własnego oprogramowania. Jeden z nich był określony wysokim ryzykiem zagrożenia. Oczywiście spodziewajmy się, że uaktualnienie do Androida wraz z One UI 7 dla smartfonów Galaxy S24 będzie zawierać już aktualne poprawki z kwietnia, a nie poprzednie pochodzące z zeszłego miesiąca. Producent zapowiedział wcześniej, że proces dystrybucji rozpocznie się na początku tego tygodnia.

