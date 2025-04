One UI 7 i Android 15. Aktualizacja dla Samsung Galaxy S24 już jest

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24, na którą firma kazała czekać długie miesiące. Ten czas dobiegł końca. Uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7 ruszyło. W pierwszej kolejności aktualizacja trafia na modele Samsung Galaxy S24, Z Fold 6 i Z Flip 6. Kiedy w Polsce?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, na którą koreański gigant kazał czekać użytkownikom smartfonów Samsung Galaxy S24 miesiącami. Wprowadza ona wiele nowości. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczął się proces dystrybucji uaktualnienia. Jak pobrać nowe oprogramowanie?

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 dostępna

Aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 została dziś udostępniona na nowsze smartfony koreańskiej marki. Na liście są nie tylko modele z serii Samsung Galaxy S24, ale też ostatnie składaki. Dystrybucja uaktualnienia rozpoczęła się od telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Jest ona również już dostępna na innych rynkach, również europejskich.

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy S24, która wprowadza na ich pokład system Android 15 udostępniony przez Google… siedem miesięcy temu. Uaktualnienie wnosi do telefonów firmware kończący się ciągiem znaków BYCG i waży ponad 5 GB. Oczywiście oprogramowanie zawiera także aktualne łatki bezpieczeństwa z kwietnia.

Jak pobrać nowe uaktualnienie? W tym celu należy udać się do odpowiedniej sekcji w Ustawieniach i następnie wyszukać dostępność nowego oprogramowania. Przy okazji Samsung udostępnił harmonogram aktualizacji i w przypadku wybranych urządzeń trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości.

Android 15 z One UI 7 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Smartfony Samsung Galaxy S24 dostają uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7 w pierwszej kolejności. To samo dotyczy także ostatnich składaków firmy, czyli modeli Z Fold 6 i Z Flip 6, które dostają firmware kończący się frazą BYCK. Co z pozostałymi urządzeniami?

Jeszcze w kwietniu aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafi na modele S23, Z Fold 5, Z Flip 5, S24 FE oraz tablety Tab S10. W maju oprogramowanie mają dostać telefony Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A54, A55, A34, A35, S22, S21, A16, Quantum 5, Galaxy Quantum 4 oraz tablety z serii Tab S9 i S8.

Natomiast od czerwca aktualizacja będzie dystrybuowana na smartfony Galaxy A53, A33, A25, A24, A15, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3 oraz tablety Galaxy Tab A9, Tab Active 5 i Tab Active 4 Pro. Oczywiście powyższe listy mogą być niekompletne. W rzeczywistości brakuje na nich pewnych nowszych urządzeń, które też pewnie otrzymają nowe uaktualnienie w nieodległym czasie. Pamiętajmy również, że firma już intensywnie pracuje nad oprogramowaniem z numerkiem 8.

źródło: Sammobile