CMF Phone 2 Pro z datą premiery. Nothing szykuje też inne nowości

CMF Phone 2 Pro to nowy smartfon firmy Nothing. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. W drodze są także inne nowości. Wraz z telefonem CMF Phone 2 Pro zadebiutują nowe słuchawki bezprzewodowe marki Nothing, których cena powinna być bardzo atrakcyjna. Kiedy zobaczymy te produkty?

CMF Phone 2 Pro to nowy smartfon Nothing, który w przeciekach pojawiał się od kilku miesięcy. Niedawno przybrały one na sile, a firma potwierdziła sprzęt. Teraz przerwano milczenie i została podana data premiery. Nowy telefon to nie wszystko, bo jeszcze w tym miesiącu zobaczymy kilka innych nowości.

Data premiery CMF Phone 2 Pro i inne nowości Nothing

Firma udostępniła dziś komunikat prasowy, z którego wynika, że datą premiery CMF Phone 2 Pro jest 28 kwietnia. Tego dnia odbędzie się oficjalna zapowiedź telefonu i wiemy, że nastąpi to o godzinie 15:00. Wiemy również, że w tym samym terminie zostaną pokazane nowości z zakresu audio i są to słuchawki bezprzewodowe CMF Buds 2, Buds 2a oraz Buds 2 Plus.

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona CMF Phone 2 Pro nie jest znana. Wiemy jednak, że jedną z najważniejszych różnic względem poprzednika będzie dodatkowy aparat. Cena urządzenia z pewnością pozostanie atrakcyjna i powinna być niższa od 200 dolarów.

źródło: komunikat prasowy