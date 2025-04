Xiaomi Mix Flip 2. Składany smartfon wprowadzi istotne zmiany

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Telefon jest już certyfikowany. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale wiemy, że Xiaomi Mix Flip 2 wprowadzi istotne zmiany. Dotyczą one nie tylko procesora czy baterii, ale też aparatu fotograficznego.

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Spodziewamy się, że premiera telefonu odbędzie się jeszcze w drugim kwartale 2025 r., prawdopodobnie w maju. Wskazuje na to m.in. proces certyfikacji. Urządzenie dostrzeżono na stronie 3C.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 to różne zmiany

Xiaomi Mix Flip 2 został znaleziony na stronie urzędu 3C, gdzie nadany certyfikat przybliża go do premiery. Dostrzeżono tam model ukrywający się pod nazwą 2505APX7BC i jest to wariant na chiński rynek. Druga wersja to 2505APX7BG i mamy tu do czynienia z edycją międzynarodową, którą kupimy również w Polsce.

Strona urzędu 3C ujawnia nam, że Xiaomi Mix Flip 2 zaoferuje wsparcie dla ładowarki o mocy 67 W, a więc tej samej, która jest w poprzedniku. Sama bateria będzie jednak większa. Jej pojemność została zwiększona do 5100 mAh. Spekuluje się również, że nie zabraknie ładowania bezprzewodowego o mocy do 50 W, ale to nie zostało na razie potwierdzone.

Inne istotne zmiany związane ze specyfikacją techniczną telefonu obejmują procesor i aparat fotograficzny. Nowy składany smartfon ma dostać czip Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Natomiast kamera ma zostać pozbawiona teleobiektywu i w jego miejscu pojawi się obiektyw ultraszerokokątny, który również ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 2 będzie mocna

Wiemy, że Xiaomi Mix Flip 2 ma otrzymać 6,85-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Nie zabraknie też dużej jasności maksymalnej (co najmniej 3000 nitów). Wspomniany Snapdragon 8 Elite powinien być wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się od 256 GB do 1 TB miejsca.

Telefon ma wyróżniać się smukłą konstrukcją, której grubość nie przekroczy 7,6 mm. Całość ma ważyć mniej niż 200 gramów. Telefon będzie miał także wodoszczelną obudowę na poziomie normy IPX8. Czytnik linii papilarnych znajdzie się w przycisku umieszczonym na bocznej ramce. Nie zabraknie też NFC.

Fraza „2505” w nazwach kodowych Xiaomi Mix Flip 2 wskazuje, że premiera rzeczywiście może odbyć się jeszcze w maju. Nawet jeśli tak się stanie, to nowy składany smartfon najpierw zostanie wprowadzony do oferty w Chinach. W Europie poczekamy dłużej. Premiera na Starym Kontynencie pewnie odbędzie się latem 2025 r. Ceny nie są na razie znane, ale spodziewajmy się kwot zbliżonych do zeszłorocznego modelu.

