One UI 8 z Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7. Kiedy aktualizacja?

One UI 8 to nowa nakładka firmy oparta na systemie Android 16. Jest bardzo możliwe, że zobaczymy ją wraz ze smartfonami Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, czyli w lipcu. Kiedy pojawi się aktualizacja do One UI 8 dla modeli S25 oraz S24? Jest bardzo możliwe, że jeszcze późnym latem lub jesienią 2025 r.

One UI 8, które ma bazować na systemie Android 16, znajduje się już na etapie wewnętrznych testów. Firma chce uniknąć opóźnień, które zaliczyła przy okazji nakładki z numerkiem 7. Stąd też skupia się już na nowym oprogramowaniu. Kiedy je zobaczymy? Nowe informacje wskazują na to, że wraz ze składanymi smartfonami Samsung Galaxy Z Fold i Z Flip 7, których premiery spodziewamy się latem.

Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 z Android 16 oraz One UI 8

Serwis źródłowy raportuje, że na One UI 8 mamy nie czekać tak długo, jak to było w przypadku nakładki z numerem 7. Tym razem ma ona być gotowa na czas. Mało tego, bo firma być może będzie chciała ponownie pokazać innym producentom telefonów, jak sprawnie i szybko aktualizować własne smartfony.

Wiele wskazuje na to, że pierwszymi smartfonami z One UI 8 będą kolejne składaki, czyli Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, których premiera ma odbyć się latem. Prawdopodobnie w lipcu. Byłaby to miła odmiana po ostatnich opóźnieniach, z którymi borykała się koreańska marka. Wiemy też, że firma już wcześniej zaczęła intensywne testy Androida 16 na wybranych urządzeniach, czego doszukano się na serwerach producenta.

Sam Android 16 ma być gotowy jeszcze w tym kwartale 2025 r. Spodziewamy się, że Google udostępni jego stabilną wersję w czerwcu. Samsung dozbroi go we własną nakładkę, a więc stosowne prace muszą trwać już teraz. W przeciwnym wypadku producent nie wyrobiłby się na czas.

Kiedy aktualizacja One UI 8 dla Samsung Galaxy S25 i S24

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 będą pierwszymi smartfonami na rynku z nakładką One UI 8. Co z aktualizacją do Androida 16 na starsze telefony i kiedy może zostać ona udostępniona?

Spodziewajmy się, że w pierwszej kolejności Android 16 z One UI 8 trafi na modele Samsung Galaxy S25. Sfinalizowana aktualizacja zostanie pewnie poprzedzona publicznym programem beta testów, w którym udział będą mogli brać właściciele urządzeń na wybranych rynkach.

Można więc założyć, że aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S25 mogłaby zostać udostępniona jeszcze latem lub wczesną jesienią. W przypadku modeli S24 powinno być podobnie i na te telefony uaktualnienie trafi pewnie maksymalnie kilka tygodni później.

Koreańczycy mieli duże problemy z dostarczeniem aktualizacji do Androida 15 na czas. Proces ma rozpocząć się dopiero 8 kwietnia i w pierwszej kolejności nowe oprogramowanie dostaną modele S24.

źródło: Sammobile