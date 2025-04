One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Najlepsze nowości

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24, która jest tuż za rogiem. Co nowego tu znajdziemy? Wybraliśmy najlepsze nowości, zmiany oraz nowe funkcje, które Samsung Galaxy S24 dostanie wraz z uaktualnieniem One UI 7. Proces aktualizacji rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24, która będzie udostępniana na dniach. Producent w marcu zadeklarował, że proces rozpocznie się 8 kwietnia, a więc w najbliższy poniedziałek. Uaktualnienie wprowadzi różne ciekawe nowości. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Co nowego z aktualizacją One UI 7 dla Samsung Galaxy S24

Smartfony Samsung Galaxy S24 z aktualizacją do Androida 15 z nakładką One UI 7 wprowadzi wiele nowości. Najciekawsze z nich wymieniamy niżej.

1. Now Bar z Now Brief — jedną z najciekawszych nowości z aktualizacji One UI 7 jest Now Bar. Funkcja bazuje na AI i odpowiada za dostarczanie użytkownikom najważniejszych informacji. Ma ona postać pigułki wyświetlanej na ekranie AoD i blokady. Natomiast Now Brief odpowiada za prezentowanie informacji o kontekście osobistym, które pochodzą z różnych aplikacji.

2. Przeprojektowana aplikacja Aparat — Samsung w aktualizacji do Androida 15 zmodyfikował aplikację odpowiedzialną za obsługę kamery, gdzie duży nacisk położono na obsługę jedną ręką. Główne funkcje znajdują się teraz na dole ekranu, co ułatwia do nich dostęp. Natomiast moduł dający wgląd do większej ilości opcji też przeprojektowano.

3. Good Lock dostępny globalnie — poweruserzy smartfonów Samsung Galaxy S24 docenią fakt, że moduły Good Lock zostaną udostępnione globalnie, również w Polsce. Ponadto dostęp ma być oferowany również poprzez Sklep Play.

4. Pionowa szuflada aplikacji — aktualizacja One UI 7 wprowadza również ważne zmiany dotyczące szuflady aplikacji. Opcjonalnie stała się ona pionowa, o co użytkownicy smartfonów marki Samsung prosili od dawna. Wcześniej obejście starego designu istniało dzięki Good Lock, ale dostęp był ograniczony.

5. Nowy wygląd panelu powiadomień i szybkich ustawień — ostatnią z nowości wartych uwagi w szczególności, są przeprojektowane panele dla powiadomień oraz szybkich ustawień. Przede wszystkim oba elementy rozdzielono i dostęp do nich można uzyskiwać niezależnie. Przeprojektowano także moduł szybkich przełączników, gdzie m.in. dodano więcej suwaków. Samsung pomyślał jednak o tych, którzy wolą scalony widok i taka opcja w ustawieniach istnieje.

Kiedy Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 w Polsce

Dokładna odpowiedź nie jest na razie znana. Koreańczycy w marcu przekazali, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 rozpocznie się w ujęciu globalnym od 8 kwietnia. Potem jednak na stronach producentów w wybranych krajach zaczęły pojawiać się też inne terminy, choć nie jakieś odległe.

Aktualizacja dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 w Polsce powinna być dostępna już w przyszłym tygodniu. Jeśli nie nastąpi to w poniedziałek, to pewnie niedługo później. Potem uaktualnienie trafi na modele S23, Z Fold 6, Z Flip 6 oraz inne telefony. Lista urządzeń w kolejce po nowe oprogramowanie jest długa. W międzyczasie producent już pracuje nad kolejną wersją z numerkiem 8.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne