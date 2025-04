One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która w wersji beta trafia na kolejne urządzenie. Tym razem jest to smartfon Samsung Galaxy A55. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie i czy Android 15 z One UI 7 beta trafi jeszcze na inne średniaki marki Samsung? Program aktualizacji rusza już w przyszłym tygodniu.

One UI 7 i Android 15 to wyczekiwana aktualizacja oprogramowania na telefony koreańskiej marki, która najpierw trafi na modele S24. Tymczasem producent rozszerzył program pilotażowy o nowe urządzenie. Tym razem jest to telefon Samsung Galaxy A55, czyli pierwszy średniak dopuszczony do beta testów.

Android 15 z One UI 7 beta dla Samsung Galaxy A55

Koreańczycy już jakiś czas temu rozszerzyli program testów One UI 7 beta o kolejne smartfony. Są to m.in. modele z serii S23, Z Fold czy Z Flip 6. Do tej pory nie był to jednak żaden średniak. Teraz to uległo zmianie i nowe oprogramowanie mogą testować właściciele telefonu Samsung Galaxy A55.

Android 15 z One UI 7 beta dla modelu Samsung Galaxy A55 w pierwszej kolejności udostępniono dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Dołączenie do programu pilotażowego możliwe jest poprzez aplikację Members. Testy zapewne na dniach zostaną rozszerzone na kolejne rynki.

Samsung Galaxy A55 jest pierwszym telefonem ze średniej półki cenowej, który został dopuszczony do programu pilotażowego Androida 15. Wśród tych urządzeń zapewne otrzyma sfinalizowaną aktualizację w pierwszej kolejności. Nie nastąpi to jednak na dniach.

Kiedy aktualizacja One UI 7 dla Samsung Galaxy A55 i na inne smartfony

Producent niedawno poinformował, że planuje rozpocząć proces aktualizacji do Androida 15 z nakładką One UI 7 od 7 kwietnia, czyli najbliższego poniedziałku. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie trafi na modele S24. Potem także na S23 i ostatnie składaki firmy oraz tablety Tab S10.

Czy program pilotażowy One UI 7 beta zostanie rozszerzony także na inne średniaki firmy poza telefonem Samsung Galaxy A55? Jest to dosyć wątpliwe, ale z drugiej strony nie można tego wykluczyć. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się udostępnienie testowej wersji Androida 15 dla modelu A35, ale to nic pewnego.

Większość użytkowników telefonów koreańskiej marki będzie w rzeczywistości musiała poczekać na sfinalizowane uaktualnienie, które będzie udostępniane w kwietniu i maju. Na razie nie wiadomo, kiedy aktualizacja trafi na smartfony Samsung Galaxy A55. Raczej nie nastąpi to szybciej niż pod koniec tego miesiąca.

Lista smartfonów w kolejne po aktualizację do Androida 15 z One UI 7 jest długa. Obejmuje również tańsze telefony. Dystrybucja oprogramowania na wszystkie modele z pewnością trochę potrwa. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile