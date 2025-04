Google Pixel 10 Pro i XL dostaną ten sam aparat. Zmian nie ma

Google Pixel 10 Pro XL i 10 Pro wizualnie będą podobne do poprzedników. Na tym nie koniec, bo nowe smartfony mają dostać ten sam aparat, co modele z poprzedniego roku. Pod tym względem kamera Google Pixel 10 Pro i XL nie wprowadzi zmian. Nieco inaczej będzie w przypadku najtańszego telefonu z nowej serii.

Google Pixel 10 Pro i XL ujawniły nam niedawno wygląd na renderach. Wtedy dowiedzieliśmy się, że nowe smartfony wyglądają w zasadzie tak samo, co poprzednie telefony. Zmiany są wyłącznie kosmetyczne. Teraz do sieci wyciekła specyfikacja techniczna obejmująca aparat fotograficzny urządzeń. Tu również niewiele się zmieni.

Aparat w smartfonach Google Pixel 10 Pro i XL bez zmian

Serwis źródłowy uzyskał informacje związane z aparatem fotograficznym nowych telefonów. Dowiadujemy się, że kamera modeli Google Pixel 10 Pro i XL pozostanie bez zmian. To oznacza, że producent pod względem hardware nie szykuje praktycznie nic nowego.

Główny obiektyw modeli Google Pixel 10 Pro i XL nadal ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Samsung GNV. Natomiast teleobiektyw oraz kamera ultraszerokokątna będą połączone z 48-megapikselowymi czujnikami IMX858. Ten sam sensor znajdzie się w przednim aparacie fotograficznym do selfie.

źródło: AndroidAuthority

Nieco inaczej wygląda to w najtańszym smartfonie Google Pixel 10 bez dopisku Pro. Tutaj producent w tym roku zdecydował się na trzy obiektywy. Główny sensor został wymieniony na ten, który jest w modelu 9a. Mowa o 50-megapikselowym Samsung GN8. Podobnie jest w przypadku kamery ultraszerokokątnej, gdzie zdecydowano się na 13-megapikselowy Sony IMX712. Nowością jest teleobiektyw z 12-megapikselowym Samsung 3J1.

Zmiany obejmują aparat smartfona Google Pixel 10 Pro Fold

Przy okazji dowiadujemy się, że składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold, który niedawno również ujawnił nam wygląd na renderach, otrzyma nieco lepszy aparat. Główny sensor to 50-megapikselowy Samsung GN8 (w poprzedniku był 64-megapikselowy Sony IMX787). Kamera ultraszerokokątna, do selfie oraz teleobiektyw będą nadal współpracować z tymi samymi czujnikami i są to 12-megapikselowe Samsung 3J1 oraz 11-megapikselowe 3K1.

Wszystkie nowe smartfony dostaną nowy procesor Tensor G5 i może to być w zasadzie największa nowość w telefonach. Oczywiście niewielkie zmiany w kamerach modeli Google Pixel 10 Pro i XL wcale nie muszą oznaczać, że nie pojawią się ulepszenia. Producent może zastosować różne rozwiązania z zakresu software, co zapewni możliwość robienia jeszcze lepszych zdjęć.

Premiera nowych telefonów odbędzie się latem 2025 r. Pewnie nastąpi to w sierpniu, ale dokładny termin nie jest na razie znany. Bliżej debiutu smartfonów powinniśmy wiedzieć znacznie więcej. Do tego czasu nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

