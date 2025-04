CMF Phone 2 blisko premiery. Nothing udostępnia teaser

CMF Phone 2 to tani smartfon marki należącej do Nothing, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym pierwszy teaser udostępniony przez producenta. Ten daje nam do zrozumienia, że debiut CMF Phone 2 powinien odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Cena telefonu z pewnością będzie atrakcyjna.

CMF Phone 2 to niedrogi smartfon Nothing, którego prototyp pozował niedawno na zdjęciach. Kiedy odbędzie się premiera telefonu? Wygląda na to, że jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Producent udostępnił pierwszy teaser tego urządzenia. Co na nim widać?

Teaser Nothing CMF Phone 2 zapowiada zbliżającą się premierę

Nothing na łamach własnych mediów społecznościowych (oraz na oficjalnym forum) udostępnił animację, którą możecie zobaczyć poniżej. Jest to pierwszy teaser poświęcony CMF Phone 2. Producent dodał dopisek „wkrótce”. To oznacza, że urządzenie powinno pojawić się w ofercie jeszcze w tym kwartale 2025 r.

Zajawka z dopiskiem „w poszukiwaniu idealnego ujęcia” ujawnia nam element aparatu fotograficznego. Można dostrzec pastylkę, na której umieszczono obiektyw oraz dodatkowy element. Czy to oznacza, że kamera będzie pojedyncza? Zdjęcia prototypu sprzed kilku tygodni pokazały nam, że należy spodziewać się czegoś więcej.

Wspomniany element CMF Phone 2 to tylko element całej kamery nowego smartfona marki Nothing. W rzeczywistości otrzyma on trzy obiektywy. Część z zajawki pokrywa się z tym, co wcześniej można było zobaczyć na fotografiach urządzenia.

Cena Nothing CMF Phone 2 i specyfikacja techniczna

Dokładna cena CMF Phone 2 nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie zbliżona do modelu z zeszłego roku. Telefon nie powinien kosztować więcej niż 200 dolarów. To sprawi, że będzie skierowany do mniej wymagających użytkowników, ale ceniących sobie ciekawy design. Pod tym względem smartfon Nothing z pewnością będzie wyróżniać się na tle konkurencji.

Specyfikacja techniczna CMF Phone 2 również owiana jest tajemnicą. Nothing z pewnością umieści tutaj ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz, jak to było w poprzedniku. Procesor nie jest na razie znany. W modelach 3a firma postawiła na czipy od Qualcomma. Tutaj jednak spodziewajmy się bardziej budżetowego układu, który dostarczy MediaTek. Powinien on być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 256 GB miejsca.

Bateria powinna mieć pojemność około 5000 mAh i wspierać ładowanie z użyciem szybkiej ładowarki, choć z pewnością nie o tak dużej mocy, jak to jest w przypadku telefonów chińskich marek. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nową nakładką Nothing.

Pozostaje wierzyć, że producent wraz z CMF Phone 2 nadrobi też pewne braki poprzednika. Mowa m.in. o module NFC, co z pewnością byłoby mile widzianym dodatkiem.

