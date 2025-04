One UI 7 dla Samsung Galaxy S23. Aktualizacja sprawia problemy

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która trafi także na modele Samsung Galaxy S23. Niestety ostatnia wersja beta oprogramowania powoduje na smartfonach problemy. Dotyczą one Gemini Live. Funkcja w One UI 7 beta 2 dla telefonów Samsung Galaxy S23 doprowadza do nieoczekiwanych zamknięć launchera.

One UI 7 beta wraz z systemem Android 15 dla smartfonów Samsung Galaxy S23 zostało udostępnione w marcu. Później testerzy otrzymali drugie uaktualnienie z poglądową wersją oprogramowania. W międzyczasie czekamy na sfinalizowaną aktualizację. Tymczasem pojawiły się głosy niezadowolonych użytkowników, gdzie zgłaszane są pewne problemy.

One UI 7 beta 2 dla Samsung Galaxy S23 stwarza problemy

Aktualizacja One UI 7 beta 2 została udostępniona użytkownikom smartfonów Samsung Galaxy S23 w zeszłym miesiącu. Zbiegło się to w czasie z wydaniem nowe wersji poglądowej Androida 15 dla modeli S24. Wśród nowości pojawiła się funkcja pozwalająca wywołać Gemini bocznym przyciskiem.

Niestety, część użytkowników telefonów Samsung Galaxy S23 z zainstalowaną betą Androida 15 raportuje pewne problemy. Dotyczą one funkcji Gemini Live. W trakcie próby przejścia na ekran główny dochodzi do nieoczekiwanego zamknięcia launchera aplikacji. Pojawia się komunikat z błędem i można go jedynie zrestartować. Poniżej wideo, które prezentuje te przypadłości.

Wygląda jednak na to, że nie dotyczy to wszystkich testerów, którzy zainstalowali na telefonach Samsung Galaxy S23 poglądowe wydanie One UI 7 beta 2, a jedynie ich części. Warto dodać, że problemy dotyczą Gemini z trybem Live. W pozostałych przypadkach błędy nie są generowane.

Kiedy aktualizacja One UI 7 dla Samsung Galaxy S23

Pozostaje wierzyć, że producent nie pozostał obojętny na te błędy i spróbuje je rozwiązać. Po to, aby w sfinalizowanej wersji oprogramowania problemy nie występowały. Kiedy właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S23 otrzymają aktualizację do Androida 15 wraz z nakładką One UI 7? Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu.

Koreańczycy niedawno ujawnili, że proces aktualizacji do One UI 7 rozpocznie się od modeli S24. Ma to nastąpić już 8 kwietnia. Wtedy telefony na wybranych rynkach dostaną Androida 15. Potem wskazano inne smartfony, który również mają zostać uaktualnione do nowego oprogramowania w niedługim czasie.

Na liście są oczywiście modele Samsung Galaxy S23, ale nie tylko. W niedługim czasie oprogramowanie trafi również na składane smartfony Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz tablety z serii Tab S10. Później w tym kwartale 2025 dostępność aktualizacji powinna być sukcesywnie zwiększana o kolejne urządzenia. W tym także telefony z niższych półek cenowych. Pozostaje wierzyć, że nie potrwa to długie miesiące i proces przebiegnie sprawnie.

