Sony Xperia 1 VII na renderach. Jest cena i specyfikacja smartfona

Sony Xperia 1 VII to nowy fotoflagowiec japońskiej marki, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery. Te ujawniają nam wygląd smartfona. Znana jest także przypuszczalna cena Sony Xperia 1 VII oraz częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Sony Xperia 1 VII to nowy flagowiec, który w przeciekach pojawia się od niedawna. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Kiedy premiera i co z wyglądem nowego smartfona? Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostało się mnóstwo szczegółów.

Rendery smartfona Sony Xperia 1 VII ujawniają wygląd

Do sieci przedostały się rendery smartfona Sony Xperia 1 VII, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Telefon na pierwszy rzut oka mocno przypomina poprzednika. Zmiany obejmujące design są wyłączenie kosmetyczne. Co można tu dostrzec?





źródło: Onleaks/Xpertpick

Sony Xperia 1 VII ma charakterystyczny ekran OLED-owy o przekątnej 6,5 cala bez wcięć. Kamera do selfie znajduje się ponownie nad wyświetlaczem. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny. Jeden z obiektywów to teleobiektyw peryskopowy, który odpowiada za zoom. Elementy umieszczono na podłużnej wyspie w kształcie pigułki.

Z boku smartfona znajdują się przyciski i jeden z nich służy do obsługi aparatu. Nie zabrakło także klasycznego złącza słuchawkowego, co dziś wśród flagowców z Androidem jest prawdziwą rzadkością. Rendery możecie obejrzeć w załączonej galerii. Telefon ma wymiary 161,9 × 74,5 × 8,5 mm. W miejscu wystającej kamery jest to 11 mm.

Cena Sony Xperia 1 VII i specyfikacja techniczna

Dokładna cena Sony Xperia 1 VII nie jest na razie znana, ale serwis źródłowy przypuszcza, że pod tym względem czeka nas to, co rok temu. To oznacza, że telefon nie będzie tani i powinien trafić do sprzedaży za około 1399 dolarów. Premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Możliwe, że debiut zaplanowano na maj.

Kompletna specyfikacja techniczna nowego fotoflagowca nie jest znana. Wiemy, że ekran to 6,5-calowy panel OLED-owy z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor i będzie to Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Układ będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Specyfikacja aparatów fotograficznych nie jest znana, ale spodziewajmy się, że będzie to kombinacja sensorów 48 i 12 MP. Energię dostarczy pewnie bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 30 W. Pod tym względem szału nie będzie. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Do wyboru będzie pewnie kilka wariantów kolorystycznych obudowy, które to na razie nie są znane.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło