One UI 7 dla Samsung Galaxy S24. Pojawia się ciekawa nowość z S25

One UI 7 to duża aktualizacja, którą Samsung Galaxy S24 dostanie na dniach. Wiemy, że telefony z Androidem 15 otrzymają większość nowości z serii S25. Jednej ciekawej funkcji jednak brakuje. Wygląda jednak na to, że smartfony Samsung Galaxy S24 wraz z aktualizacją One UI 7 również ją dostaną. Skąd to wiemy?

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, którą wkrótce dostaną użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S24. Proces ma rozpocząć się już za kilka dni. Wiemy, że starsze telefony dostaną większość z nowości wprowadzonych wraz z serią S25. Teraz dowiadujemy się, że prawdopodobnie nie zabraknie jednej z ciekawszych funkcji.

One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 wprowadza nowości z S25

W zeszłym tygodniu użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S24 otrzymali kolejną wersję beta nakładki One UI 7. Było to już szóste poglądowe wydanie i wraz z nim wprowadzono większość z nowości, które Koreańczycy najpierw oddali w ręce właścicieli telefonów z serii S25, ale nie wszystkie. Zabrakło Now brief.

Funkcja Now Brief to jedna z najciekawszych nowości z telefonów S25. Jest to część Now bar, które zapewnia spersonalizowane informacje o wybranych treściach, aktualizowane w ciągu dnia. Dostęp do tych informacji można uzyskiwać również z poziomu panelu Edge czy widżetu na ekranie domowym. Opcja odpowiada też za dostarczanie spersonalizowanych informacji na podstawie stylu życia właściciela urządzenia.

Czy Now brief trafi wraz z aktualizacją One UI 7 do właścicieli smartfonów Samsung Galaxy S24? Jest to bardzo możliwe. Co prawda, w ostatniej wersji beta funkcja nie działa, ale znaleziono sposób na jej włączenie. Sprawdzono to i rzeczywiście można uzyskać dostęp. To oznacza, że w sfinalizowanym uaktualnieniu producent może to aktywować, w co pozostaje wierzyć.

Aktualizacja Androida 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 blisko

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 musieli długo czekać na uaktualnienie do Androida 15 z nową nakładką One UI 7. Program pilotażowy przeciągnął się w czasie, ale w zasadzie dobiegł już końca. Producent niedawno zabrał głos w sprawie harmonogramu aktualizacji. Proces rozpocznie się już w przyszłym tygodniu.

Firma planuje zacząć udostępniać One UI 7 z Androidem 15 dla własnych telefonów od najbliższego poniedziałku, czyli 8 kwietnia. Wtedy właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 dostaną wyczekiwaną aktualizację na wybranych rynkach. Potem oprogramowanie ma być udostępniane na inne smartfony oraz tablety.

Aktualizacja w przyszłym miesiącu trafi także na inne telefony. Producent udostępnił listę smartfonów, które mają dostać nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności. Wśród nich są modele S23, Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz inne urządzenia. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się nakładka z numerkiem 8.0.

źródło: Sammobile