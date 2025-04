Google Pixel 10 Pro Fold na renderach. Jakie zmiany wprowadza smartfon?

Google Pixel 10 Pro Fold to składany smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to latem 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery ujawniające design. Czy smartfon Google Pixel 10 Pro Fold wprowadza jakieś zmiany obejmujące wygląd względem poprzednika?