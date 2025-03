Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, którego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2025 r. Do sieci przedostały się rendery prasowe. Te ujawniają nam, że Samsung Galaxy S25 Edge otrzyma trzy kolory obudowy. Kiedy odbędzie się debiut nowego telefonu? Wiele wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Samsung Galaxy S25 Edge to nowy smartfon, który został wstępnie zaprezentowany w styczniu na Unpacked. Jego premiera ciągle przed nami, ale wiele wskazuje na to, że odbędzie się jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Zdają się to potwierdzać rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Do takich przecieków dochodzi zazwyczaj na kilka tygodni przed debiutem.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S25 Edge ujawniają kolory

Samsung Galaxy S25 Edge otrzyma trzy kolory obudowy. Potwierdzają to rendery prasowe, które udostępnił serwis źródłowy. Wszystkich z nich to odcienie tytanowe. Są to czarny, srebrny oraz jasnoniebieski. Ich oficjalne nazwy to „Titanium Jet Black”, „Titanium Silver” oraz „Titanium Icy Blue”.







Ponadto udostępnione rendery potwierdzają nam design nowego smartfona. Samsung Galaxy S25 Edge na grafikach prasowych wygląda dokładnie tak, jak podczas styczniowej konferencji Unpacked, gdy zaprezentowano go pierwszy raz. Z przodu widać płaski ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu umieszczono aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, które wraz z diodą doświetlającą LED znajdują się na garbie w kształcie pastylki.

Czy premiera odbędzie się jeszcze w kwietniu? Nie można tego z pewnością wykluczyć, ale dokładny termin nie jest znany. Warto jednak dodać, że powyższe kolory nie są jedyne. Dodatkowe mają być dostępne poprzez sklep internetowy producenta. Podobnie jak to jest w przypadku modelu S25 Ultra.

Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy S25 Edge

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Wiemy, że ma ten sam ekran, który znamy z modelu Plus, a więc jest to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Cała konstrukcja będzie bardzo cienka. Urządzenie zamknięto w obudowie o grubości zaledwie 5,8 mm, a całość waży niewiele.

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca. Natomiast energię ma dostarczać bateria o pojemności 3900 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Aparat fotograficzny telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra ma dwa obiektywy. Główny ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast drugi zostanie połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 12 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

