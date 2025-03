OnePlus 13T ma nowy wygląd. Wycieka specyfikacja smartfona

OnePlus 13T aka Mini to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w drugim kwartale 2025 r. Do sieci przedostało się zdjęcie, które ujawnia odświeżony wygląd. Telefon otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna OnePlus 13T, a cena smartfona ma być atrakcyjna.

OnePlus 13T to smartfon, który nazywany jest także „Mini” i wiemy, że ma to być przebrandowany model Oppo Find X8S. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Okazuje się również, że pojawi się nowy wygląd. Dotyczy to kamery, która została przeprojektowana. Skąd to wiemy?

Smartfon OnePlus 13T wprowadza nowy wygląd

Do sieci przedostało się zdjęcie telefonu OnePlus 13T, które ujawnia nam planowane przez producenta zmiany. Co prawda fotografia jest niskiej jakości, ale można tam co nieco dostrzec. W oczy rzuca się nowy wygląd modułu kamery na pleckach. Aparat fotograficzny został przeprojektowany.

OnePlus 13T zrywa z dotychczasowym designem flagowców marki. Firma postanowiła pozbyć się charakterystycznej wyspy w kształcie okręgu. W zamian pojawia się prostokątny moduł z zaokrąglonymi narożnikami i można tu dostrzec pewne podobieństwo do wzornictwa stosowanego kiedyś przez Xiaomi.

Aparat fotograficzny telefonu ma prawdopodobnie tylko dwa obiektywy oraz diodę doświetlającą LED. Mają one współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Główny zaoferuje wsparcie dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Natomiast drugim jest teleobiektyw mający obsługiwać podwójny zoom optyczny. Telefon na zdjęciu ma różowy kolor obudowy, ale spodziewajmy się również innych wariantów.

Specyfikacja techniczna OnePlus 13T

OnePlus 13T to smartfon, który ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. To będzie go różnić od modelu Oppo Find X8S, gdyż w tym drugim ma znaleźć się układ MediaTek Dimensity 9400+. Prawdopodobnie będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca.

Następnie mamy ekran. Telefon nie bez przyczyny określa się także frazą „Mini”, gdyż dostanie 6,31-calowy wyświetlacz. Będzie to płaski panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Energię ma dostarczać spora bateria o pojemności 6200 mAh. Będzie więc ona większa względem ostatniego flagowca marki z numerkiem 13. Nie zaoferuje ona jednak obsługi tak szybkiego ładowania. Smartfon ma wspierać ładowarki o mocy do 80 W.

Wiemy również, że boczna ramka smartfona OnePlus 13T będzie metalowa, a plecki zostaną pokryte szkłem. Spodziewajmy się też wsparcia dla ładowania bezprzewodowego. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta.

Cena nie jest znana, ale ma być atrakcyjna. Premiera telefonu ma odbyć się w drugim kwartale 2025 r. Mówi się o tym, że nastąpi to w maju.

