Samsung Galaxy Z Flip 7 FE na renderach. Składany smartfon ujawnia wygląd

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to składany smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery ujawniające wygląd telefonu. Pod tym względem zmian jest niewiele. Design modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE jest mocno inspirowany poprzednikiem, czyli smartfonem Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Wiemy, że ma to być tańszy telefon, który pozwoli Koreańczykom na lepszą walkę z konkurencją w niższym przedziale cenowym. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery tego urządzenia, które ujawniają nam wygląd. Jakie zmiany przygotował producent? Tych jest niewiele.

Rendery składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Nowy składany smartfon został ujawniony przez leakera Onleaks. Steve Hemmerstoffer opracował rendery modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, które prezentują nam wygląd telefonu. Ten jest mocno inspirowany Flipem 6 i pod tym względem urządzenie będzie go mocno przypominać.

Na pierwszy rzut oka Samsung Galaxy Z Flip 7 FE rzeczywiście wygląda jak model Flip 6 z 2024 r. Główny ekran ma tę samą przekątną 6,7 cala. Natomiast na pleckach umieszczono dodatkowy wyświetlacz, nad którym znajduje się podwójny aparat fotograficzny. To wszystko już widzieliśmy wcześniej.







Co nie oznacza, że nie pojawią się pewne różnice. Urządzenie ma wymiary 165,1 × 71,7 × 7,4 mm, a więc będzie nieco grubsze od Flipa 6. Rendery opracowane przez Hemmerstoffera możecie obejrzeć w załączonej galerii.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE będzie niższa

Premiera nowych składanych smartfonów Koreańczyków ma odbyć się latem. Powinno to nastąpić w lipcu 2025 r. wtedy zobaczymy modele Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Wiemy, że ten drugi wprowadza więcej zmian w porównaniu do Flipa 6. Są to przede wszystkim większe ekrany. Dotyczy to także drugiego wyświetlacza, który ma przekątną około 4 cali i pokrywa niemal całą część plecków. Natomiast obiektywy aparatu umieszczono tutaj w okrągłych wcięciach.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to tańszy składany smartfon, którego premiera odbędzie się prawdopodobnie nieco później. Jego cena ma być niższa i w Polsce spodziewajmy się kwot poniżej 5 tys. złotych. Stąd też mniej zmian i próba wykorzystania dotychczasowego projektu telefonu.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Główny wyświetlacz to 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się prawdopodobnie autorski procesor Exynos 2400e. Pojemność baterii pewnie bez większych zmian i spodziewajmy się tylko wsparcia dla ładowarki o mocy 25 W.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 FE dostanie też pewnie 8 GB pamięci RAM i maksymalnie 256 GB miejsca na dane. Główny obiektyw aparatu fotograficznego powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem.

