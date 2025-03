POCO F8 Ultra otrzyma aparat z Redmi K90 Pro. Co szykuje Xiaomi?

Redmi K90 Pro oraz POCO F8 Ultra to w zasadzie jeden i ten sam smartfon, który trafi pod innymi nazwami oraz markami na poszczególne rynki. Najpierw czeka nas debiut w Chinach. W Europie pojawi się drugi z wymienionych telefonów Xiaomi. Co nowego szykuje producent?

POCO F8 Ultra i Redmi K90 Pro dostaną obiektyw peryskopowy

Xiaomi planuje w modelu Redmi K90 Pro, a więc również z myślą dla POCO F8 Ultra, wprowadzić istotną zmianę obejmującą aparat fotograficzny. Mowa o nowości, którą jest obiektyw peryskopowy. Rozwiązanie to znamy z droższych telefonów z Androidem, a teraz zawita także w tej serii.

Jest to o tyle ciekawe, że w modelu K80 Pro nie ma tego rozwiązania, ale ma je tańszy Redmi Note 14 Pro+. Xiaomi doszło więc pewnie do wniosku, że nie ma już z czym czekać. Teleobiektyw peryskopowy pozwoli znacząco zwiększyć możliwości aparatu fotograficznego pod kątem zoomu. Szczegółów jednak nie podano i nie wiadomo, co to za technologia.

Jest oczywiście jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej POCO F8 Ultra. Wszak premiera tego smartfona odbędzie się dopiero za około rok. Pewnym jest jednak, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite 2, czyli kolejny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Spodziewajmy się również pojemniejszej baterii (około 6000 mAh lub więcej). Nie zabraknie też wysokiej klasy ekranu OLED-owego o rozdzielczości QHD+.

Premiera Xiaomi POCO F8 Ultra po Redmi K90 Pro

Pamiętajmy również, że premiera obu smartfonów nie odbędzie się w tym samym czasie. Najpierw zadebiutuje Redmi K90 Pro, który będzie protoplastą modelu POCO F8 Ultra. Ten pierwszy telefon powinien zostać wprowadzony do oferty w Chinach jesienią tego roku. Na dostępność drugiego trzeba będzie poczekać do 2026 r.

POCO F8 Ultra zadebiutuje dopiero pewnie kilka miesięcy po Redmi K90 Pro. Prawdopodobnie odbędzie się to jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r., czyli około roku po modelu F7. Wcześniej Xiaomi wprowadzało do oferty nowe telefony z serii F w drugich kwartałach, ale w tym roku zdecydowano się na szybszy debiut.

Ceny nie są na razie znane, ale z pewnością będą atrakcyjne. POCO F8 Ultra pewnie trafi do oferty za podobną kwotę do tegorocznego modelu. Ten w Polsce jest obecnie dostępny w ramach przedsprzedaży za 2999 złotych. W porównaniu do innych telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Debiut w sklepach ma odbyć się w kwietniu.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 91Mobiles