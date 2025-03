Realme GT 7 będzie potężny. Wycieka specyfikacja smartfona

Realme GT 7 to nowy flagowiec marki, którego premiera ma odbyć się jeszcze w 2025 r. Dołączy on do modelu Pro. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta zwiastuje, że Realme GT 7 będzie naprawdę potężny. Przy okazji nowy smartfon ma być cieńszy oraz lżejszy w porównaniu do poprzednika.